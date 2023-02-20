تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح معرض الدفاع الدولي «أيدكس»
منصور بن زايد خلال الافتتاح
20 فبراير 2023 16:36
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الاثنين، معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" بدورته السادسة عشرة وتستمر 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال سموه إن معرض "آيدكس" استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أبرز المعارض الدفاعية وأكثرها تأثيرا على الصعيدين الإقليمي والعالمي على مدى العقود الماضية، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تطوير قطاع الصناعات الدفاعية، وتحقيق ريادة الدولة في مختلف مجالات الإنتاج الدفاعي والأمني، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل هذا القطاع وتصميم استراتيجياته واكتشاف حلوله وتقنياته، والاستفادة من عائداته الاقتصادية الوفيرة.
وأشار سموه إلى أن مستوى المشاركة الدولية الكبير في فعاليات المعرض هذا العام، يظهر بجلاء تحوله إلى منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات وأكثر الحلول والأنظمة الدفاعية تطورًا، فضلًا عن دوره المحوري في توفير فضاء مفتوح للتلاقي وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين كبرى الشركات ونخبة المتخصصين في القطاع الدفاعي من جميع أنحاء العالم، متمنيًا للقائمين على تنظيم المعرض والوفود المشاركة فيه النجاح والتوفيق في مهامهم وأعمالهم.
حضر الافتتاح.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع و معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة و اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة ومعالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" .
وقد استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤساء الوفود المشاركة في معرض "أيدكس" وقام بجولة في عدد من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في المعرض اطلع خلالها على أهم المنتجات والمعدات العسكرية وأحدث الأنظمة الدفاعية المعروضة.
و شملت جولة سموه معرض "نافدكس"، الذي قدم العارضون فيه أحدث ما توصلت إليه الصناعة من حلول وتقنيات في قطاع الدفاع البحري.