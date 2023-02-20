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بلينكن يكشف «مفاجأة» بشأن تزويد تركيا بمقاتلات «إف-16»

من المؤتمر الصحافي لبليكن وأوغلو
20 فبراير 2023 16:27

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أنقرة استعداد الإدارة الأميركية لتزويد تركيا مقاتلات من طراز إف-16، من دون تحديد جدول زمني لتسليمها.

وقال بلينكن إن "إدارة (الرئيس جو) بايدن تدعم بشدة الحزمة الهادفة إلى تحديث (طائرات) إف-16 الموجودة أصلًا وإلى تزويد تركيا بأخرى جديدة" مشيرًا إلى عدم تمكنه من إعطاء "جدول زمني رسمي" لذلك إذ إن أي عملية بيع تكون مشروطة بمنح الكونغرس ضوءه الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا كونها "حليفًا وشريكًا ضمن حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك يصبّ في مصلحتنا الوطنية ومصلحة (...) الحلف".

ويعارض الكونغرس الأميركي صفقة محتملة لبيع مقاتلات إف-16 لتركيا كان قد وعد بها الرئيس جو بايدن، خصوصًا بسبب عرقلة أنقرة انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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المصدر: وكالات
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