4 آلاف رحلة مجانية لأصحاب الهمم بعجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت هيئة النقل في عجمان 4 آلاف و295 رحلة خاصة بنقل أصحاب الهمم في الإمارة خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهود الهيئة ومبادراتها المجتمعية في تقديم خدمات مجانية لأصحاب الهمم، بهدف إسعاد المجتمع، وتوفير خدمات نقل متنوعة تناسب كافة الفئات، ومن أجل تمكين أصحاب الهمم في المجتمع، بما يضمن تحسين جوده الحياة.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بعجمان، أن خدمة أصحاب الهمم، تعد من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، حيث توفر هذه الخدمة لذوي الإعاقات الحركية، مؤكداً أن مركبات الهيئة تتميز بوجود معدات لتسهيل عملية التنقل، منها رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وكرسي متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في كافه المركبات وإمكانية تتبع الرحلة.

وأضاف أن مركبة أصحاب الهمم، تقدم مجاناً لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة الحركية الراغبين بالتوجه إلى المستشفيات والدوائر الحكومية في إمارة عجمان، مع وجود بطاقات أصحاب الهمم الصادرة من الجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لزيادة عدد مركبات أصحاب الهمم، لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة ولتلبية احتياجات العملاء، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية.