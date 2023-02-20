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برعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي

محمد بن زايد
20 فبراير 2023 10:56

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.


وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاقة معرض "آيدكس" الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة، وتشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة و200% مقارنة مع النسخة الأولى خلال عام 1993، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17 % مقارنة مع الدورة السابقة في العام.

وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض "نافدكس" للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض نافدكس بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

ويشارك في الدورة الحالية من معرض نافدكس العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك إضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

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