«جي 42» توقع شراكة استراتيجية مع مؤتمر الدفاع الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وشركات بيانات وبريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي وجي 42 كلاود التابعة لها عن مشاركتهم كشريك استراتيجي في مؤتمر الدفاع الدولي الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن «توازن».

ويأتي تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي أمس، قبيل انطلاق معرضي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» اللذين يقامان في الفترة من 20 ولغاية 24 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويوفر المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار «التكيف والاستكشاف والتحول: إعادة تصور الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر مضطرب»، منصة عالمية مخصصة تستقطب الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الدفاع بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والتحديات، مع مناقشة استراتيجيات الأمن والدفاع لتحقيق السلام العالمي.

وسيبحث المؤتمر من خلال جلساته عدة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية والتكنولوجيا الحيوية والواقع المعزز، مع تناول الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة في مكان العمل.

وتشارك شركة بيانات، التابعة لـ جي 42 والمختصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بإلقاء الضوء على محفظتها من هذه الحلول، التي تستهدف قطاعات الدفاع والبيئة والطاقة والمدن الذكية والنقل، وتزود عمليات المسح القائمة على البيانات المكانية بخدمات التحليل والإدارة والنمذجة والتصور والخرائط، من خلال المنتجات الطبوغرافية والهيدروغرافية والجوية. وتشمل عروض الشركة حلول الذكاء التنبؤية، المنصة المتكاملة لتقديم خدمات الحصول على البيانات الشاملة، وحلول العمليات الذكية التي تدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكية الرائدة في مجال أنظمة القيادة الذاتية والأنظمة غير المأهولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبراء الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات في جميع القطاعات من مختلف المستويات، بما يعزز الجانب التجاري ويضفي تأثيراً إيجابياً على المجتمع. كما تستفيد الشركة من البيانات متعددة المصادر في دعم عمليات اتخاذ القرارات القائمة على التحليلات، وذلك من خلال الرؤية الحاسوبية عالمية المستوى ومنصة التحليلات الشاملة «تاك».

وتعرض جي 42 كلاود، حلولها التي تدعم التحول الرقمي والسيادة في القطاع العام والقطاعات المنظمة. وتشغل جي 42 كلاود منتجها ناشيونال كلاود في العديد من مراكز البيانات، كما تدعم إدارة أعباء العمل الآمنة والخاصة والمتصلة.

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات: «يُعد معرضا آيدكس ونافدكس من أهم المعارض الدفاعية في المنطقة، حيث يوفران منصةً عالمية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع العالمي. ويهدف المعرضان إلى تقديم رؤية جديدة حول الدفاع والأمن الوطني من خلال التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق السلام العالمي». وأضاف الحوسني: «تسرنا المشاركة في المعرضين إلى جانب بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي وجي 42 كلاود، انطلاقاً من مكانتنا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونتطلع للتواصل ومشاركة الرؤى مع بقية الجهات المعنية في القطاع من خلال هذه المنصة المميزة». وتجدر الإشارة إلى أن حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، سيشارك في الجلسة الثانية من مؤتمر الدفاع الدولي 2023 والتي تعقد تحت عنوان «المواكبة» وتسلط الضوء على دور التوسع في اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل، في تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.