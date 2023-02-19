«اعتماد القابضة» تشارك في «آيدكس 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة اعتماد القابضة الإماراتية عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة 20-24 فبراير الجاري.

وأكد خالد آل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة، أهمية فعاليات «معرض آيدكس 2023» خاصة مع تجاوز تأثيرات الجائحة، ومعاودة الشركات الوطنية أعمالها وتحقيق نمو كبير في أنشطتها فاق فترة ما قبل الجائحة.

وأوضح أن «اعتماد القابضة» قد حرصت بشكل دوري على المشاركة في فعاليات معرض «آيدكس»، الذي يعتبر منصة مهمة لاستعراض منتجات الشركة في المجال الأمني والدفاعي، موضحاً أن «اعتماد القابضة» تمكنت من تطوير وابتكار عدد من الصناعات والأنظمة الإماراتية المتخصصة التي عززت من ريادة الإمارات في القطاع الدفاعي.

وقال آل علي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «نفخر كشركة وطنية متخصصة في المجال الدفاعي والأمني بالمشاركة في فعاليات معرض آيدكس 2023، حيث سنعرض أحدث الطائرات من دون طيار وبرامج القيادة والسيطرة، ومعدات أخرى، حيث إن صناعاتنا الوطنية ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية».

وأضاف آل علي: «نفخر بإنتاج وتصنيع طائرات من دون طيار تستخدم لأغراض التدريب، وبرامج القيادة والسيطرة والعديد من المعدات الأخرى التي سيجري الكشف عنها خلال فعاليات «آيدكس»، مع العلم أنه يجري تصنيعها بإشراف كوادرنا الإماراتية المواطنة، ونفخر بتصنيعها بالدولة بنسبة 100%».

وأكد آل علي أن تواجد شركة اعتماد القابضة في معرض آيدكس 2023 دليل على التقدم والتطور الذي تشهده الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي، معرباً عن اعتزازه بالتطور والتقدم الذي بلغته الصناعات الإماراتية في هذا المجال والتي أصبحت تنافس نظيراتها العالمية وتتفوق عليها.

وثمّن آل علي الدعم والتشجيع الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للشركات الإماراتية العاملة في المجال الأمني والدفاعي الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في التقدم والتطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية الوطنية وقدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن شركة اعتماد القابضة بصدد إبرام عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية خلال فعاليات المعرض.