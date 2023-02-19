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«هيليوتيك» لتصميم  وتصنيع الطائرات العامودية

«هيليوتيك» لتصميم  وتصنيع الطائرات العامودية
20 فبراير 2023 02:16

أبوظبي (وام) 

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن، عن تدشين شركة هيليو لتقنيات الطيران «هيليوتيك»، إحدى أحدث الإضافات إلى استثماراته وشركاته الاستراتيجية خلال فعاليات معرض «آيدكس 2023» في أبوظبي.
وتتركز أعمال شركة «هيليوتيك» الإماراتية، في مجال تصميم وتصنيع طائرات الإقلاع والهبوط العامودية للاحتياجات المدنية والتجارية والأمنية، والتي سيتركز تصميم وإنتاج طائرات الهليكوبتر المأهولة والمُسيرة من خلال استخدام أحدث تكنولوجية المروحيات أحادية المحور.
وستضطلع الشركة بتصميم وتكامل وتصنيع مجموعة من المنتجات في قطاع طائرات الهبوط والإقلاع العمودي، حيث تعرض في منصة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية في جناح مجلس التوازن بمعرض «آيدكس»، مجموعة مختارة من منتجاتها المخصصة للأسواق غير المدنية.
وعبر طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن عن سعادته بتدشين شركة «هيليوتيك»، مؤكداً أن الشركة تمثل إضافة قوية لقطاعات صناعات الطيران والدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في تنمية وتنويع اقتصاد أبوظبي.
وأضاف: «تتماشى شركة «هيليوتيك» مع استراتيجية صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في قطاعات مجزية مالياً واستراتيجياً من خلال شراكات تساهم في دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية في إمارة أبوظبي».
من جانبه، أكد عبد الله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة «هيليوتيك»، أن تكنولوجيا الطيران والتنقل الحضري جزء من القطاعات الاستراتيجية الهامة للصندوق. وقال:«بدأنا في عام 2019 أول استثمار محوري لنا في مجال صناعة الطائرات المروحية من خلال شراكة واستثمار سابق، ولكن نظراً لقيود محددة لشراكاتنا، أوقفنا خططنا الاستثمارية في ذلك المشروع بالاتفاق مع شركائنا. يُعدّ الاستثمار الجديد في مشروع «هيليوتيك» دليلاً على ثقتنا في أن تقنيات الإقلاع والهبوط العامودي المتقدمة ستؤدي دوراً رئيسياً في مستقبل صناعات الطيران والتنقل والدفاع.   بدوره، قال سلطان الكعبي، مستشار أول في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية والعضو المنتدب لشركة «هيليوتيك»: إن مركز ومصنع الإنتاج والتصميم الجديد لـ «هيليوتيك» في المنطقة الحرة لمطار البطين، سيكون محطة انطلاق أعمالنا عبر استكمال النماذج الأولية وتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة»، مضيفاً أن الشركة تخطط لإنشاء شبكة توريد وتصنيع وإنتاج دولية للدخول في الأسواق العالمية».

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