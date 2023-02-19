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سعود بن صقر: العلوم دعامة صناعة مستقبل أفضل

سعود القاسمي وكبار الحضور لدى انطلاق الورشة برأس الخيمة (من المصدر)
20 فبراير 2023 02:16

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الحدث العلمي لـ«ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، التي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، في دورتها الـ14 بمشاركة نخبة من العلماء، من ضمنهم حاصلون على جائزة نوبل للفيزياء، وعضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء والذي أقيم في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان بمشاركة أكثر من 200 عالم وباحث من مختلف المؤسسات الأكاديمية حول العالم، منها جامعتا كامبريدج ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتا كاليفورنيا وتمبل في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وقال سموه: «تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل».
وأضاف سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفنا المشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء.
 وتشهد الورشة المقدمة خلال 3 أيام مشاركة علمية من أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، إلقاء المختصين الضوء في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في محاضرتين، كما يقدم مختصون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل مواضيع عدة من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس «مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة»، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: «فخورون بمسيرة (ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة) المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي»، مؤكداً سعيه بشكل مستمر إلى «تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي، والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات»، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع.

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سيتم خلال الحدث العلمي، الذي سيختتم غداً الإعلان عن الفائزين بمسابقة «تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة» والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها للمشاركة في الحدث والاستفادة من الأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة.
ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، إلقاء البروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم جلسة علمية متخصصة تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية، جلستين في هذين المجالين.

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