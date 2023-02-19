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خبراء عالميون يتطلعون لبحث تحديات K9 وتبادل أفضل الممارسات

خبراء عالميون يتطلعون لبحث تحديات K9 وتبادل أفضل الممارسات
20 فبراير 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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أجمعت قيادات شرطية عالمية متخصصة في عمل وحدات التفتيش الأمني K9، على أهمية عقد اجتماعات وجلسات متخصصة، تضم خبراء دوليين في هذا المجال، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، وتعزيز التعاون البناء للمساهمة في توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وترسيخ تعزيز أمن المجتمعات، آملين الخروج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة عملهم، وذلك من خلال مشاركتهم وحضورهم للنسخة الثانية من القمة الشرطية العالمية في دبي مارس المقبل، والتي تنظم مؤتمراً خاصا بخبراء وحدات وإدارات التفتيش الأمني k9، للوقوف على التحديات ومناقشة فرص التطوير في هذا المجال.
وأكد الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني k9 في شرطة دبي، أن القمة تعد فرصة سانحة لإدارات التفتيش الأمني، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة الطقس في دولة الإمارات أمام تأدية الكلاب البوليسية عملها بأعلى كفاءة، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الشقيقة التي تشابه الدولة في ظروف الطقس.
ونوه الرائد صلاح المزروعي، إلى أن القمة الشرطية العالمية في نسختها الأولى، أتاحت الفرصة لضباط إدارة التفتيش الأمني، لعرض تجربتهم الناجحة في الكشف عن الأشخاص المحتمل إصابتهم بأمراض معدية أو الأمراض العضال من خلال الكلاب البوليسية، وقد لاقت التجربة اهتماما كبيراً من الشرطة الفرنسية.

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