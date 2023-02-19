«كلمات» تحتفل بالتعليم الدامج

الشارقة (وام)

نظمت مبادرة «أرى» التابعة لـ«مؤسسة كلمات» بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» و«مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة» ورشة عمل في مدرسة النوف بالشارقة احتفالاً بشهر التعليم الدامج بهدف ترسيخ مفهوم الشمولية وأهميتها وتمكين الأطفال ذوي الإعاقات البصرية وغيرها ضمن البيئة المدرسية.

وشارك الأطفال المكفوفون وضعاف البصر بالورشة إلى جانب أقرانهم المبصرين والأطفال ذوي القدرات الجسدية الخاصة والمتوحدين وذوي صعوبات التعلم. وتضمنت الورشة العديد من الأنشطة وجلسة توعوية مرحة مع مجموعة من أطباءأسنان «مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة» للتوعية بأهمية صحة الأسنان والمحافظة على نظافتها تلتها فحوصات مجانية وتوزيع هدايا في عيادة المستشفى المتنقلة. وكرّم مجلس إدارة المدرسة «مؤسسة كلمات» و«مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة» لتنظيم هذه الورشة. ويُعد التعليم الدامج جزءاً أساسياً من النظام التعليمي الصحي، حيث يسمح للمدارس بتطوير الأنظمة والفصول الدراسية والبرامج والأنشطة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة ويكمّل رؤية ورسالة مؤسسة «كلمات» التي تسعى إلى دعم حق كل طفل في الوصول إلى موارد المعرفة والتعلم والتطور والاندماج في المجتمع.