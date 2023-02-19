استبدال 92274 عبوة بلاستيكية مقابل «تعرفة رحلة» في حافلات النقل العام

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن استبدال نحو 92274 عبوة بلاستيكية، مقابل الحصول على نقاط تستخدم في حافلات النقل العام.

ويعادل استبدال 10 قارورات بلاستيكية سعتها أقل من 600 مل درهماً واحداً، يمكن استخدامه للتنقل بحافلات النقل العام، حيث يتم احتساب النقاط على الشكل التالي، كل قارورة واحدة صغيرة الحجم 600 مل أو أقل تساوي (1) نقطة، فيما تساوي القارورة كبيرة الحجم التي تتجاوز ال 600 مل (2) نقطة. وكل نقطة تعادل 10 فلوس، أي أن (10) نقاط تعادل درهماً واحداً.

وبين المركز أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة، تم توفير جهاز في محطة الحافلات الرئيسة بمدينة أبوظبي، لاستبدال العبوات البلاستيكية الفارغة بالقسائم التي تحتوي على أرصدة نقاط، ويجري العمل حالياً على وضع مقترح للتوسع وتوفير المزيد من الأجهزة في الإمارة.

ويمكن تجميع الرصيد وتحويله لبطاقة «حافلات» الشخصية التي تسمح للمتعاملين بدفع تعرفة الرحلة عبر نظام الدفع الآلي المتوافر على متن حافلات النقل العام، حيث يقوم النظام باحتساب قيمة الرحلة المطلوبة واقتطاعها تلقائياً من القيمة النقدية المخزنة داخل البطاقة في أجهزة التحصيل الآلي المثبتة عند مداخل ومخارج الحافلات.

مواد بلاستيكية مقابل تعرفة الرحلة

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مبادرة «مواد بلاستيكية مقابل تعرفة الرحلة عبر حافلات النقل العام»، تأتي في إطار جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز مساهمة قطاع النقل العام في ترسيخ أسس الحياة المستدامة في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة ونظام استرداد للقوارير البلاستيكية مبني على المحفزات».

وأفاد المركز بأن هذه المبادرة تتيح المجال أمام مستخدمي وسائل النقل العام للحصول على تنقل مجاني في الحافلات العامة من خلال تسليم القوارير البلاستيكية الفارغة، وتحويلها إلى نقاط تُستخدم لدفع تعرفة الرحلة على متن الحافلات، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة «دي جريد» المتخصصة بإعادة تدوير المواد البلاستيكية وتحويلها إلى صناعات مختلفة بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة.

وتقدم شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» الدعم اللازم في عملية جمع القوارير البلاستيكية من محطة الحافلات الرئيسة ونقلها إلى منشأة المعالجة المخصصة لها، ليتم التعامل معها وفق أفضل الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

إعادة التدوير

وأشار المركز إلى أنه يتم إيداع القوارير البلاستيكية الفارغة في أجهزة «Dgrade» والحصول مقابل تلك القوارير على نقاط لكل قارورة بلاستيكية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير بالتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الاستدامة المنبثقة من رؤية دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل لحياة أفضل في إمارة أبوظبي، ودعم الاستدامة البيئية في الإمارة، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد على استخدام النقل العام عن طريق الاستفادة من النقاط المكتسبة كرصيد لدفع تعرفة الرحلات.