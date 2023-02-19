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برنامج ذكي للرقابة البيئية في دبي

برنامج ذكي للرقابة البيئية في دبي
20 فبراير 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي «برنامج التفتيش الذكي»، النظام الخاص لتنفيذ عمليات الرقابة البيئية في إمارة دبي، بدقةٍ وكفاءةٍ عاليتَين ووفق المواصفات القياسية العالمية، مما يسهم في تنظيم وتخطيط ومتابعة عمليات الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع التطويرية، وذلك في إطار جهودها لضمان التزام أصحاب تلك المنشآت والمشاريع بالشروط والمعايير البيئية، تعزيزاً لاستدامتها.
وصُمّم البرنامج ليتوافق مع المواصفات والخصائص اللازمة لتنفيذ الرقابة البيئية، عبر أتمتة عمليات الرقابة على كافة المنشآت والمشاريع، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف في حفظ بيانات وسجلات عمليات التفتيش، إضافةً إلى تعزيز مستوى الالتزام البيئي لدى أصحاب المنشآت والمشاريع بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها على مستوى الإمارة.
ويتميز برنامج التفتيش الذكي بالعديد من الخصائص التي تسهل العمليات الرقابية، وتوفر كافة البيانات من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع على ملخص لجميع عمليات التفتيش، بما فيها الزيارات التفتيشية المُخططة، والتي قيد التنفيذ، والمنفذة. كما صُمّمت قوائم التفتيش بما يتوافق مع متطلبات التفتيش البيئي لمختلف القطاعات البيئية، وذلك لضمان جودة ودقة وكفاءة التقارير.

دبي
بلدية دبي
الرقابة البيئية
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