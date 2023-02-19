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«كهرباء الشارقة»: تركيب 23 ألف عداد ذكي

العدادات الجديدة توفر قراءات دقيقة (من المصدر)
20 فبراير 2023 02:16

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب عدد 23 ألف عداد ذكي جديد خلال عام 2022 واستبدال عدادات ميكانيكية بعدادات ذكية بنسبة 60% من إجمالي العدادات في مختلف مناطق مدينة الشارقة باستخدام أحدث الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تعتبر من ضمن الأجهزة الأكثر دقة وقدرة على فحص العدادات مما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد. وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن التوسع في تركيب واستبدال العدادات الذكية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لتطوير مشروعاتها والخدمات التي تقدمها لسكان إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية واستخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات واستخدام العدادات الذكية في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة سواء المناطق السكنية أو التجارية أوالصناعية ضمن خطة الهيئة بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى عدادات ذكية للاستفادة من مميزاتها وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأضاف أن العدادات الذكية تحقق العديد من المزايا للطرفين الهيئة والمشتركين، حيث تتميز بتوفير قراءات دقيقة، وتجنب الأخطاء وإمكانية متابعة الاستهلاك على مدار 24 ساعة.

كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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