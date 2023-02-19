مي الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي لـ «الاتحاد»: برامج أكاديمية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت الدكتورة مي الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الكلية طرحت للمدرسين أثناء الخدمة برنامجي الماجستير في التربية والابتكار، ودبلوم الدراسات العليا في التربية حيث تندرج تحتهما 7 مسارات: الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، العلوم، ومادة اللغة الإنجليزية، والطفولة المبكرة، كما أكدت لـ «لاتحاد» طرح ثلاثة برامج أكاديمية معتمدة في العام الدراسي المقبل لتلبية احتياجات قطاع التعليم وسوق العمل.

ويستهدف برنامجا دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة ودبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة (3 مسارات: الرياضيات والعلوم ومادة اللغة الإنجليزية) حاملي شهادة البكالوريوس في مواد تخصصية (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، الخ.) الراغبين في الالتحاق بسلك التدريس.

ويستهدف برنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية للتطوير المدرسي القيادات التربوية المدرسية والمدرسين الراغبين بالالتحاق بمجال القيادة التربوية، وذكرت أن جميع برامج الكلية الأكاديمية تهدف إلى تعزيز وتطوير مهارات وكفاءات وقدرات التربويين لتمكينهم من إعداد جيل جديد قادر على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى البرامج الأكاديمية.

ويقوم مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، والذي تم تأسيسه سنة 2014، بدعم القطاع التربوي في الدولة، وذلك من خلال طرح العديد من برامج التنمية المهنية والمؤهلات المعتمدة من الجهات المانحة الوطنية والدولية والتي تستهدف القادة التربويين والمعلمين بمختلف التخصصات مثل اللغة العربية، العلوم، الفيزياء، الأحياء والتي صممت بناء على أحدث الاستراتيجيات وتقنيات التعلم والتعليم.

وأكدت الدكتورة مي الطائي أن كلية الإمارات للتطوير التربوي تهدف في المقام الأول إلى إثراء القطاع التعليمي بكوادر مهنية من المعلمين المتميزين والقادة التربويين، المؤهلين بأفضل الطرق الحديثة المبنية على الدراسات البحثية والممارسات المعتمدة من خلال طرح برامج أكاديمية معتمدة محلياً وعالمياً. كما تعمل الكلية على خلق برامج تهدف لصناعة قادة تربويين قادرين على مواجهة التغيرات السريعة التي تطرأ على البيئة المدرسية.

تأهيل الكوادر التربوية

وحول دور الكلية في تأهيل الكوادر التربوية، أوضحت أن الكلية اتخذت خطوات كبيرة في إعداد وتطوير تربويين جاهزين للمستقبل من خلال تقديم برامج أكاديمية وتطويرية عالمية المستوى تواكب احتياجات القطاع التعليمي والقرن الـ 21، كما عملت الكلية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتربية في سنغافورة بتبادل وجهات النظر والتعرف على أفضل وأحدث الممارسات في المجال التعليمي.

وفيما يتعلق بمستقبل التعليم في دولة الإمارات، والدور المنوط بالكلية، أفادت مي الطائي أن للتعليم في دولة الإمارات، مستقبلاً واعداً وآفاقاً طموحة، وتعمل كلية الإمارات للتطوير التربوي على إعداد الأجيال القادمة من التربويين والمعلمين عبر إعطاء الأولوية للتميز الأكاديمي، وستتيح إمكانات التعلم مدى الحياة من خلال الابتكار والتأثير البحثي وتوفير المهارات، وستستند إلى أحدث البيانات والحلول التكنولوجية، لمعالجة الفجوة والنقص بأعداد المعلمين المواطنين المؤهلين في قطاع التعليم.

تحديات دمج التكنولوجيا

ولفتت إلى أن البعض يرى أن الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم في عصرنا الحاضر، وتحديات دمج التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديث في تطوير العملية التربوية في دولة الإمارات، قد تؤثر على مخرجات التعليم، ولكننا نرى في كلية الإمارات للتطوير التربوي أن العملية التربوية قادرة على استيعاب ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع التعليم، بما فيها التحديات المتمثلة في ضرورة انفتاح المنظومة التعليمية لتواكب المفاهيم الحديثة والرؤى المستقبلية للتعليم، والتطرق إلى مفهوم المدارس المرنة وبيئات التعليم الحديثة والمستدامة وأهمية تعزيز مهارات المستقبل والمواطنة وقيم التسامح والتعلم مدى الحياة، لذلك، علينا في قطاع التعليم العمل على الابتكار في الأساليب والتكيف مع المتغيرات، واستشراف المستقبل عبر استحداث نموذج خاص بتطوير مهارات التربويين والمعلمين.

تعزيز قيمة التربوي

أشارت الدكتورة مي الطائي إلى أن مهنة التعليم أصبحت جاذبة حالياً، كما أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالنظام التعليمي، وبمستوى المدرسة الإماراتية، لمكانتهما المتقدمة في أجندة التنمية الوطنية والبشرية، حيث تحظى جهود تطوير التعليم برعاية واهتمام كبيرين، وذلك لتسخير التعليم في خدمة الوطن والمواطن وتأدية رسالته.

وتابعت الطائي: «هنا تكمن أهمية تعزيز قيمة التربوي، وتزويده بالأدوات المعاصرة لتقديم نموذج تعليمي عصري أساسه الابتكار والإبداع، فضلاً عن تعزيز حوافز مهنة التربوي وإبراز أهمية هذه المهنة في المجتمع والدولة لتشجيع وتحفيز المواطنين لكي يصبحوا تربويين، وتجاوز تصميم المناهج وإعداد التربويين والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية لكي نزيد الاهتمام بالمهارات التعليمية والبحث العلمي، ومواكبة الحاضر، ومهمة التربوي السامية تتطلب منه التحلي بروح العصر، ومراعاة خصوصية المكان والزمان، والاعتماد على التفكير الإبداعي في البحث عن أساليب خلاقة ومبتكرة في التعليم».