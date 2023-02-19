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تعاون بين «صحة دبي» و«تراحم الخيرية»

عوض الكتبي وخالد القاسم خلال التوقيع (من المصدر)
20 فبراير 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، اتفاقية للتعاون المشترك مع مؤسسة تراحم الخيرية بهدف التنسيق بينهما في مجال العمل الخيري والإنساني ومساعدة المرضى المعسرين بمختلف مستشفيات الإمارة ممن تحول ظروفهم المالية دون تحمل تكاليف العلاج.
وقع الاتفاقية عن هيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة، وعن مؤسسة تراحم الخيرية خالد عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وأكد عوض الكتبي أهمية هذا التعاون الذي يعكس الرغبة الحقيقية لدى الطرفين وجهودهما المستمرة لترسيخ القيم والمفاهيم الإنسانية وتخفيف الأعباء المالية والكلف العلاجية عن كاهل المرضى المعسرين وذويهم.
وأشار الكتبي إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لهذه الشراكة التي تترجم جهودها ومساعيها المستمرة لتحقيق رسالتها الإنسانية ورؤيتها وتطلعاتها في الوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة.
وأعرب خالد القاسم عن تقديره لهذا التعاون المثمر، مؤكداً أن مذكرة التفاهم ستفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ مبادرات نوعية أخرى.

هيئة الصحة
دبي
صحة دبي
مؤسسة تراحم الخيرية
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