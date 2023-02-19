«تريندز» و«الشرق» يناقشان سُبل التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع الشرق للأخبار، سبل تعزيز التعاون والتفاهم والشراكة بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مجالات النشر العلمي والإعلامي والبحثي والتطوير، إلى جانب التعاون المثمر في تنفيذ استطلاعات الرأي الإلكترونية والمسوح الميدانية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز إلى استديوهات ومكاتب الشرق للأخبار في دبي، ترأسه فهد المهري رئيس قطاع مكتب دبي في المركز، وضم عدداً من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، حيث التقى الوفدُ الدكتور نبيل الخطيب مديرَ عام الشرق للأخبار، وعدداً من مسؤولي القناة ومنصاتها الرقمية.

وأشاد الدكتور نبيل الخطيب مدير عام الشرق للأخبار، بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مركز تريندز للبحوث والاستشارات في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مثمناً رؤية المركز الاستشرافية، وتوجهاته العالمية، ورسالته العلمية السامية، وأهدافه الداعمة للإبداع المعرفي والعلمي، إضافة إلى استراتيجيته الداعمة لتمكين الباحثين الشباب.

من ناحيته، قال فهد المهري رئيس قطاع مكتب دبي إن الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة يعد حائط الصد الأول ضد خطابات الكراهية والتطرف والعنف، ولا يدّخر جهداً في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.