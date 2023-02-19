«ألف للتعليم» تحصر المحتوى التعليمي المتوافق مع منهج «التربية»

دينا جوني (دبي)

أبلغت «ألف للتعليم» إدارات المدارس الحكومية أن المنصة لن تغطي خلال الفصل الدراسي الأول التحديثات الجديدة التي طرأت على مقرر اللغة الانجليزية من قبل وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فلن يحتاج معلمو الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسار المتقدم إلى استخدام محتوى منصة «ألف».

وعممت «ألف للتعليم» ملخصاً عن الصفوف والمسارات على المنصة، لضمان استعداد جميع المعلمين في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الأول واستخدام محتوى المنصة بما يتوافق مع المنهاج المقرر.

ولفتت إلى أن الدروس الموجودة على منصة «ألف» تتوافق مع المنهاج المقرر في مادتي الرياضيات والعلوم للطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسار العام، والصفوف من العاشر إلى الثاني عشر في المتقدّم. كما ستكون دروس العام الماضي متاحة للمعلمين على منصة «ألف» للاستفادة من المحتوى الغني المعروض في المادتين الدراسيتين المذكورتين.

وفي مادة اللغة الإنجليزية، تتوافق الدروس الموجودة على المنصة مع المنهاج المقرر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم للصفوف من الخامس إلى العاشر في المسارين العام والمتقدّم، وصفي الحادي عشر والثاني عشر في المسار العام. وسيتم تحميل دروس الصف الثامن في المسار المتقدم خلال الفصل الدراسي الأول، على أن يتم إعلام المعلمين فور توفرها. وكذلك مواد اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، فإن الدروس للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم، تتوافق مع منهاج الوزارة.

ودعت «ألف للتعليم» الإدارات المدرسية إلى التواصل مع اختصاصي تطبيق التعلم الرقمي للإجابة عن أي استفسار بهذا الخصوص.

وتساهم الحلول التي تقدمها منصات «ألف» الرقمية في تطوير المنظومة التعليمية حتى تصبح قادرةً على تزويد الناشئين بالمهارات اللازمة لمواكبة تغيرات سوق العمل وتهيئتهم للانخراط في الوظائف الجديدة التي ستظهر في المستقبل، وذلك عبر الدور الرئيس التي تمثله خدماتها ومنصاتها التعليمية الرقمية المبتكرة.

وتتمثَّل رسالة «ألف للتعليم» في دعم وتسهيل التحول الرقمي في قطاع التعليم من خلال إنشاء نظام تعليمي عبر الإنترنت يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويلبي احتياجات ومتطلبات المدرسين والمؤسسات التعليمية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء قادة المستقبل.