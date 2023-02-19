مؤتمر«الملكية الفكرية» يناقش «بناء القدرات القيادية»

دبي (الاتحاد)

أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود عن انطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، الذي سينعقد تحت رعاية وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والقيادة العامة لشرطة دبي يوم غد 21 فبراير الجاري ويستمر على مدار يومين في مكتبة محمد بن راشد.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي «حقق المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً حيث تناول المؤتمر في دورته الحادية عشرة مناقشة «الحماية الفكرية في العصر الرقمي» حيث ساهم الخروج بمجموعة من التوصيات المختلفة في تشريع العديد من القوانين في عدد من الدول.

وأشارت فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه سيشارك في (31) متحدثاً محلياً ودولياً فيما يبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة (50) جهة حكومية.

ونوهت مريم عبدالله بن لاحج الفلاسي مستشار التميز والأداء المؤسسي في محاكم دبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن قضايا الملكية الفكرية أصبحت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية.