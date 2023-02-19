الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مؤتمر«الملكية الفكرية» يناقش «بناء القدرات القيادية»

مؤتمر«الملكية الفكرية» يناقش «بناء القدرات القيادية»
20 فبراير 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عروض لفيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»
شرطة دبي تؤهل 13 ضابطاً في علوم المتفجرات

أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في مؤتمر صحفي أقيم صباح أمس في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود عن انطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، الذي سينعقد تحت رعاية وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والقيادة العامة لشرطة دبي يوم غد 21 فبراير الجاري ويستمر على مدار يومين في مكتبة محمد بن راشد.
وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي «حقق المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً حيث تناول المؤتمر في دورته الحادية عشرة مناقشة «الحماية الفكرية في العصر الرقمي» حيث ساهم الخروج بمجموعة من التوصيات المختلفة في تشريع العديد من القوانين في عدد من الدول.
وأشارت فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنه سيشارك في (31) متحدثاً محلياً ودولياً  فيما يبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة (50) جهة حكومية.
ونوهت مريم عبدالله بن لاحج الفلاسي مستشار التميز والأداء المؤسسي في محاكم دبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن قضايا الملكية الفكرية أصبحت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية.

شرطة دبي
جمعية الإمارات للملكية الفكرية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
الرياضي
ليلى فرنانديز.. فوز ساخن في ليلة باردة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©