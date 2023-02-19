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الإمارات

تخريج منتسبي برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات

ضاحي خلفان ومنصور العور والحضور في صورة تذكارية مع خريجي البرنامج (من المصدر)
20 فبراير 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، احتفت الجمعية والجامعة بتخريج منتسبي برنامج «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات»، بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار.
وألقى معاليه كلمة قال فيها: «استلهاماً من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نرسي اليوم دعائم نقلةٍ نوعية في منظومة الابتكار التقني الوطنية، بوصلتها الاستراتيجيات الرامية لتعزيز ريادة الدولة وتقدمها، ومحورها تمكين كفاءاتنا الوطنية، وعناوينها الرئيسية المهارات التكنولوجية والحاسوبية والبرمجية المتقدمة. وإننا إذ نحتفي بتخريج دفعةٍ جديدة من العقول المبدعة المتسلحة بالابتكار والمعرفة التقنية، فإننا نُسهم في رفد وطننا بالكفاءات التي ستتولى ترجمة المستهدفات الوطنية إلى مشاريع نوعية، فأجيال الناشئة والشباب هم قادة المستقبل وبُناته».
 من ناحيته قال الدكتور منصور العور: «نفخر بتخريج منتسبي برنامج نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ونشكر رعاية ودعم رجل الأعمال الدكتور محمد بن حيدر لهذا البرنامج وكافة برامج «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات». وكثمرةٍ لتعاوننا الوثيق في مسارات تمكين الناشئة والشباب ودعم وتحفيز المواهب الوطنية. ويكتسب تخريج هذه الدفعة أهميةً خاصة من ناحية التوقيت، إذ يتزامن مع الاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار، لنسهم من خلاله في تحقيق مستهدفات هذا الحدث الوطني في ترسيخ الابتكار كثقافة ومنهج عمل، والاحتفاء بالمبتكرين وتحفيزهم، في سبيل تعزيز مكانة الإمارات في مصافِ أكثر دول العالم ابتكاراً. ويأتي «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات» في إطار برامجنا الرامية لدعم الاستراتيجيات الوطنية لدفع عجلة الابتكار وتعزيز مركز الدولة كحاضنةٍ للمبدعين والمتميزين. كما يشكل البرنامج إضافةً لمبادراتنا المتمحورة حول تمكين كفاءاتنا الوطنية، وتحفيز الابتكار لدى الناشئة والشباب، وتوظيف منظوماتنا التقنية وخبراتنا التعليمية في إحداث تحولٍ نوعي في المشهد التعليمي، ورفد المتعلمين بالأدوات المعرفية التي تمكنهم من خوض غمار التحديات باقتدار، وحمل راية التميُّز والاضطلاع بدورهم المحوري خلال المرحلة المقبلة من مسيرة نماء الوطن».
وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 36 طالباً من مواطني الدولة ضمن الفئة العُمرية (11 – 15) سنة، تمكنوا من اجتياز المراحل الثلاثة للبرنامج بنجاح. 
يُذكر أنَّ «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات» يستهدف إحداث تغييرٍ جذري في القدرات، استناداً إلى دعائم الابتكار والتقدُّم المطرد والتجريب، وتمكين منتسبيه عبر تزويدهم بمهارات القيادة والتفكير المستقبلي، وإجادة استخدام التقنيات الناشئة والتأثير في مسار تطويرها.

الإمارات
ضاحي خلفان تميم
دبي
جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
جامعة حمدان بن محمد الذكية
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