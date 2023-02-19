«الشارقة للتعليم» يطلق فعالياته «لشهر الابتكار»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات مجلس الشارقة للتعليم بمناسبة «شهر الابتكار» بمعرض يضم مجموعة من المشاريع الطلابية الرائدة الرامية إلى تشجيع تبني الابتكار، واعتباره نهجاً للعمل التعليمي.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة المجلس استعراض عدد من المشاريع لمجموعة من معلمات الحضانات الحكومية التي تعنى بالعلوم والتعليم والبيئة والاستدامة بما يتواكب مع عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تعرض تلك المشاريع في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

وأكد محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، أن المجلس في إطار مشاركات المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة الشارقة بشهر الابتكار، يحرص على مواصلة العمل في توظيف معطيات الابتكار، ضمن سياق الرؤى التعليمية وتحقيق سبل التنمية البشرية للأجيال، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالبيئة التعليمية للطلبة بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا العام لمجلس الشارقة للتعليم تأتي متميزة عن غيرها من الأعوام الماضية، كونها تسلط الضوء على عدد من المشاريع النوعية التي تعنى بمجالات التعليم المختلفة، سواء من تقديم الطلبة أو المعلمات في الحضانات الحكومية التابعة للمجلس، لتركز في محتوياتها عن الرؤى التي تتلاقى من أجل جودة التعليم واستدامته من خلال مسارات التجديد والابتكار والتنافسية.