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الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا

الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
19 فبراير 2023 23:54

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا (76) طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزنها 2535 طنا وكذلك (42) طائرة شحن محملة بـ 840 طنا إلى تركيا ليصبح إجمالي الرحلات (118) رحلة تحمل على متنها (3375) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

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