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«المباركة» تكرم طلاب المدارس الفائزين في مسابقة الإسراء والمعراج

«المباركة» تكرم طلاب المدارس الفائزين في مسابقة الإسراء والمعراج
19 فبراير 2023 22:38

شاركت مؤسسة المباركة في احتفاء الدولة بذكرى الإسراء والمعراج من خلال طرح مسابقة طلابية للفئة العمرية من 12- 17 سنة للطلبة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي وذلك تحت عنوان: (الإسراء والمعراج.. قصصٌ مصورة).
وأشارت عائشة السعدي مدير عام مؤسسة المباركة بالإنابة إلى أهمية مشاركة المؤسسة في هذه المناسبة الدينية الجليلة التي تحمل قيماً ودلالات ترسخ لدى النشء السلوكيات الإيجابية التي تنعكس في حياتهم العلمية والعملية، ودورهم في تعزيز الهوية الوطنية من خلال الاقتداء بالدروس والعبر المرتبطة بهذه المناسبة.
وأضافت إلى أن المسابقة تمت بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، وشاركت فيها فرق طلابية من مدارس: مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في أبوظبي، ومدرسة حمدان بن زايد المشتركة، ومدرسة الإمارات الوطنية فروع مدارس محمد بن زايد والعين ودبي ومدرسة ياس، وطرحت المسابقة على الفرق الطلابية عدداً من المعايير الخاصة بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في إنتاج محتوى معرفي إبداعي لرحلة الإسراء والمعراج، بما يفتح آفاقاً إبداعية وابتكارية أمام الطلبة المشاركين حول هذه الرحلة ورسم صور إبداعية للدلالات المرتبطة بالرحلة في نفوس الطلبة.
وقد جاءت نتائج المسابقة كالتالي: المركز الأول وفازت به مدرسة ياس، والمركز الثاني لمدرسة مدرسة الختم، والمركز الثالث لمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة، وقدمت مؤسسة المباركة جوائز عينية وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين في المسابقة.

 

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