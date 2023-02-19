مبارك بن غافان: منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، أن دولة الإمارات، بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، حققت مكانة مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح وجهة للقادة وصناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم، ويُعد قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل للأعوام الخمسين المقبلة.

وأضاف أن دعم وزارة الدفاع لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، فعلى على مدار الـ30 عام الماضية شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض،

ويحظى معرضا «آيدكس» و«نافدكس» بأهمية كبيرة، باعتبارهما من أهم المعارض في المنطقة، وأصبحت العاصمة أبوظبي من أهم الوجهات الرئيسية على الخارطة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرة وريادة استثنائية في استضافة وإدارة وتنظيم المعارض الدفاعية الدولية والفعاليات الكبرى في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقد تجسدت هذه القدرة في النجاح اللافت الذي تحققه فيما يتعلق بإجراءات التنظيم التي تلبي أعلى معايير الكفاءة والاحترافية العالمية، ومستويات المشاركة المحلية والإقليمية والدولية، وحجم الصفقات والشراكات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض، فضلاً عن أحدث التطورات والتقنيات والحلول التي سيتم الكشف عنها. وتابع: «تأتي إجراءات التنظيم عالمية المستوى والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات، والتخطيط الاستراتيجي المدروس في مجال استضافة المعارض الدفاعية والعسكرية، والدعم غير المحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة من أبرز المقومات التي من شأنها تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق التعاون بين دولة الإمارات والعديد من دول العالم». وأشار إلى أن الدورة الحالية من المعرضين تشهد مشاركة قياسية من القادة وصناع القرار والمختصين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر 350 وفداً من مختلف دول العالم، وبنسبة نمو تبلغ 191% مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2021.

وأضاف أن هذا النمو جاء بفضل المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات، والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.