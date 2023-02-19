195 مليار درهم قيمة صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 30 عاماً

منى الحمودي (أبوظبي)



يتصدر معرضا الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، اللذان يعقدان في العاصمة أبوظبي، قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية حول العالم، وذلك باعتبارهما منصة جاذبة لصناع القرار على الصعيدين المحلي والدولي المتخصصين في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مجموعة من الممثلين الرئيسيين من الحكومات والقوات المسلحة والمسؤولين العسكريين على مدار ثلاثين عاماً، حيث بلغت قيمة إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس»، منذ 1993 وحتى 2021، نحو 195 مليار درهم، وبذلك يعتبر المعرضان الأولين عالمياً في حجم الصفقات المعلنة خلال انعقادهما، والأولين في الشرق الأوسط وفي المرتبة الثانية عالمياً في الحجم والتنظيم.

كما يعد «آيدكس» و«نافدكس» منصة تواصل مع كبار المسؤولين والخبراء في قطاع الدفاع، والوجهة الأولى لتوسيع نطاق الوصول لآلاف المتخصصين في الدفاع ومُصنعي المعدات والوفود الدولية، وذلك لما يُقدمانه من فرص لا توفرها أي منصة أخرى، نظراً لمدة وحجم المعرضين اللذين يحظيان باهتمام دولي واسع، والدليل على ذلك حجم الصفقات التي تُختتم دورات المعرضين بها.

الجدير بالذكر أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 سجلا أكبر عدد من الصفقات الناجحة في تاريخهما بقيمة 21 مليار درهم إماراتي، واستقطبا عدداً كبيراً من المشاركين والزوار على الرغم من تنظيمهما في مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ16، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» في دورته السابعة، مشاركة دولية واسعة من جميع قارات العالم، وحجم صفقات أكبر نظراً لحجم النسخة التي تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاقة «آيدكس»، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة بالدورة الأولى للمعرض في عام 1993. ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن دورة 2021، أما على صعيد الدول المشاركة، فقد ارتفع عددها ليصل إلى 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 10% عن دورة العام 2021، و200% مقارنة مع النسخة الأولى للمعرض.

وارتفع عدد الأجنحة الوطنية ليصل إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17% مقارنة مع الدورة السابقة، في حين زادت المساحة الكلية للمعرض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، لتصل إلى 165 ألف متر مربع، حيث زادت مساحة الدورة الحالية للمعرض عن الدورة الأولى في عام 1993، بمقدار 135 ضعفاً مقارنة بمساحة الدورة الأولى التي لم تتجاوز 1200 متر مربع.

وسجلت الدورة الأولى إجمالي صفقات تجاوز 15.8 مليار درهم، فيما بلغ حجم صفقات الدورة الثانية للمعرض 103 ملايين درهم، وفي الدورة الثالثة بلغت قيمة الصفقات 595 مليون درهم، وخلال دورة المعرض الرابعة بلغت قيمة الصفقات 641 مليون درهم.

وارتفعت قيمة الصفقات في الدورة الخامسة للمعرض لتبلغ 44 مليار درهم، وفي الدورة السادسة لـ«آيدكس» بلغت قيمة الصفقات 1.069 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصفقات عام 2005 خلال الدورة السابعة 6.8 مليار درهم، وفي الدورة الثامنة عام 2007 بلغت قيمة الصفقات للمعرض 3.37 مليار درهم، وسجلت الدورة التاسعة نحو 18.4 مليار درهم.

وفي الدورة العاشرة عام 2011 بلغت قيمة الصفقات 11.8 مليار درهم، وسجلت الدورة الحادية عشرة ما قيمته 14 مليار درهم، فيما سجلت الدورة الثانية عشرة نحو 18.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصفقات عام 2017 الذي شهد الدورة الثالثة عشرة للمعرض 19.2 مليار درهم، وسجلت الدورة الرابعة عشرة للمعرض إجمالي صفقات تجاوز 20 مليار درهم. وسجلت الدورة الخامسة عشرة إجمالي صفقات بقيمة 20.957 مليار درهم.