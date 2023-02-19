58 شركة بجناح «إنترناشونال جولدن جروب» في آيدكس ونافدكس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فاضل سيف الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشونال جولدن جروب - آي جي جي»، أن أكثر من 58 شركة وطنية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والتقنيات العسكرية والأمنية سوف تشارك ضمن جناح مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب» في معرضي آيدكس ونافدكس 2023، الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأضاف الكعبي أن المعرضين العالميين الذي يقامان في أبوظبي يشكلان منصة مهمة للشركات الإماراتية والعالمية التي تحرص على استعراض أحدث منتجاتها، حيث يحتضن جناح «إنترناشيونال جولدن جروب» العديد من الشركات التي تقدم المنتجات المتطورة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى عرض أحدث المعدات الدفاعية ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وأجهزة الاتصال الحديثة والرادارات والمركبات المسيّرة عن بُعد والطائرات من دون طيار. ونوه الكعبي بالخبرات والمنتجات الإماراتية التي تواكب التطور الدولي في أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمستقبل وتنمية هذا القطاع، حيث تحرص الدولة على تشجيع الشركات الوطنية للابتكار في هذا المجال.

من جهته، قال خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي: إن جناح «إنترناشيونال جولدن جروب» سيشهد خلال معرض آيدكس ونافدكس توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية، مع شركات عالمية رائدة في مجال الدفاع كذلك مع شركات إماراتية لتوطيد التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتدريب الفني ونقل المعرفة، بعد أن أثبتت الصناعات الوطنية جدارتها وتطورها خلال الأعوام الماضية على جميع المستويات من خلال قدرات وسواعد أبناء الإمارات العاملين في الصناعات الدفاعية.