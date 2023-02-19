مصفوت.. مدينة ساحرة تتلألأ وسط الجبال الشاهقة

تتمتع إمارة عجمان بطابع سياحي واقتصادي فريد ومتنوع ونجحت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تتحول إلى واحدة من أهم الوجهة السياحية والاقتصادية والاستثمارية البارزة بالنسبة للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم نظرا لما توفره من فرص استثمارية واعدة ومرافق سياحية وترفيهية ومعالم طبيعية وتاريخية.
ومن بين الوجهات السياحية والاستثمارية في الإمارة مدينة مصفوت التي وضعت لها حكومة عجمان خططا شاملة لتطويرها خاصة قطاع البنية التحتية وأهم تلك الخطط والاستراتيجيات التطويرية "رؤية مصفوت 2030 ".
تعود تسمية مدينة مصفوت إلى طبيعة موقعها الجغرافي بين الجبال الشاهقة، وكأنها مصفوتة أي مضغوطة ومحاطة بالمرتفعات، وهذه الجبال فرضت طوقاً من الحماية الطبيعية ضد الغزاة لمنعهم من الوصول إليها بسهولة، ما أدى إلى وجود تجمعات سكنية تعود إلى ما قبل الميلاد، حسبما تشير الآثار حول البلدة، خاصة في مناطق السيهيان وغلفا والخنفرية.
ومن أهم جبال مصفوت جبل دفتا وجبل اليشن والجبل الأبيض وفي فصل الشتاء تكون منطقة مصفوت أكثر برودة بسبب طبيعة تضاريسها المرتفعة التي تستقطب عشاق الطبيعة.
وتبلغ مساحة مصفوت - القريبة من حتا والتي تبعد عن مدينة عجمان ما يقارب الـ 120 كم - حوالي 86.62 كيلومتر مربع وتشتهر بأراضيها الزراعية الخصبة ورخامها ذي الجودة العالية ومنحدراتها الصخرية وجبالها الشاهقة ما يجعلها ملاذاً رائعاً للاسترخاء ومكاناً منعشاً للهروب من صخب المدن إضافة إلى مكانتها التاريخية المميزة.
وتوفر مصفوت لزوارها تجربة ممتعة لا تنسى عبر مرافقها السياحية والتي تحرص من خلالها دائرة التنمية السياحية في عجمان على جذب المزيد من السياح عبر تنفيذ مشاريع فندقية وسياحية متعددة وتنظيم فعاليات ثقافية وغيرها وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارة لتعزيز مكانة عجمان ومصفوت على خريطة السياحة العالمية وتسليط الضوء على المواقع السياحية البارزة التي تضمها الإمارة.
فريق وكالة أنباء الإمارات "وام" زار معالم تلك المدينة الساحرة المتلألأة وسط الجبال واطلع على جهود دائرتي التنمية السياحية والتنمية الاقتصادية في عجمان لوضع مصفوت على خارطة المعالم السياحية المتميزة وخارطة المناطق الاستثمارية الهامة ومن بين تلك المعالم :
- بوابة مصفوت.
تعد إحدى أهم المعالم المحلية المعروفة بترحيبها بزوار المدينة وتقع في جبال الحجر وتعد البوابة الرئيسية للدخول إلى منطقة مصفوت، حيث تم بناؤها بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي عام 1961، وتتكون من عمودين حجريين تصل بينهما لافتة تتضمن عبارات ترحيب بالزوار القادمين إلى المدينة وعبارات التوديع عند مغادرتهم لها.
- متحف مصفوت.
يحكي المتحف الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديسمبر من العام 2021 قصة مدينة مصفوت عبر رحلة من الزمن تمتد منذ 5000 عام إلى مصفوت الحديثة حين بدأت خطط تطويرها منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي مرورا بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ حقبة جديدة مع تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الحكم في الإمارة واهتمام سموه بتطوير كل القطاعات في المدينة.
كما يعرض المتحف المقتنيات التراثية والوثائق والمخطوطات التاريخية والصور التي تعكس أصالة حياة الآباء والأجداد ويضم صوراً لتأسيس إمارة عجمان والأسرة الحاكمة والتعليم والمهن والحياة الاجتماعية والزراعة وغيرها.
أقيم المتحف حول ساحة مربعة مفتوحة ويحتوي على 12 غرفة تشكل كل واحدة منها معرضاً خاصاً مقسماً حسب الموضوع وتتيح للزائرالفرصة للتعرف إلى تاريخ الإمارة وعائلتها الحاكمة وتقاليد الأجداد والحرف والأسلحة عبر ممر معاكس لعقارب الساعة يسرد الأحداث الرئيسة في تاريخ مصفوت إضافة إلى برجين ومتجر للهدايا التذكارية.
- قلعة مصفوت.
يسميها أهالي المنطقة بـ " قلعة البومة " وتقع على قمة جبل ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر حيث كانت تعد في وقت ما خط الدفاع الأول ضد قطاع الطرق المتجهين نحو المناطق المجاورة.
بنيت القلعة من الحجارة والطين والخشب المحلي، وهي مكونة من حجرتين وبوابة واحدة ويعود أصل تسميتها بالبومة كون طائر البوم لا ينام ليلا وكذلك الحراس الذين في برج المراقبة كانوا لا ينامون في الليل ولذا أطلق عليها “قلعة البومة”.
- مسجد بن سلطان.
بني مسجد بن سلطان عام 1815 وهو تحفة معمارية تاريخية مبني كغيره من المباني الإماراتية التقليدية من الصلصال والجص مع مظلة من أوراق سعف النخيل المتراصة مع بعضها البعض لتشكل سقف المسجد، وقد خضع مؤخرا لعمليات ترميم حافظت على شكله الأساسي وبنيته الأصلية وذلك ضمن خطة “ مصفوت 2030 ” .
- الأفلاج والوديان.
كانت مصفوت تعتمد في الماضي اعتماداً كلياً على الوديان التي تتدفق من روؤس الجبال لتصل المياه إلى المزارع والنخيل، فانتشرت السدود على أطراف الوديان مثل سد خليبان والسيهيان واليزير ومصفوت الكبير، وهذه السدود تتجمع فيها المياه من الشعاب والسهول، فتروي الأراضي وتغذي الآبار والأفلاج التي تعتمد عليها المدينة لري مزارعها وكان الأهالي سابقاً يجلبون منها المياه للشرب والغسيل لذلك كثرت الأفلاج في مصفوت وتصنَّف حسب استمرار جريانها فالأفلاج التي تجري طوال العام تسمى «داودية»، بينما الأفلاج التي تعتمد على جريان الوديان تسمى «غيلية».
وتضم مدينة مصفوت 9 أفلاج منها الرئيسة التي تمتد لتسقي المزارع طوال العام وتصل مساحة الفلج إلى 3 كيلومترات ومنها فلج مصفوت والورعة ووضفدع ومن الأفلاج الثانوية التي تعتمد على جريان الوديان فلج المصيف الذي لا تزال آثاره واضحة والشرية والمصيف والسلمي.
ومن الأفلاج التي اندثرت كون المزارع التي كانت تسقيها تحول اعتمادها على الآبار الارتوازية فلج النقاع وأخرى لم تعد تُستخدم كفلج مزيرع لتغير جغرافية المنطقة، كما شيد في المنطقة مصنع غلفا للمياه المعدنية على مجرى وادي غلفا الذي ينحدر من أعالي الجبال ناحية «أم النسور»، وهي أعلى قمة في سلسلة جبال المنطقة.
- ممشي مصفوت.
تتميز مصفوت بممشاها الرياضي المتميز الذي يخدم أهالي المنطقة ويسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية للصحة والسلامة العامة للسكان ويتزين الممشي بحديقة الورقا وبرج الحمام الذي بني ليكون ملاذا للأعداد الضخمة من طيور الحمام التي تسرح في سماء مصفوت الجميلة، كما يتميز الممشى بالبرج الذي بني على طراز الأبراج القديمة والملحق بمقهى برستيج كافيه الحديث الذي يخدم زوار الممشي وهو أحد معالم المدينة البارزة .
- نادي مصفوت للرماية والفروسية.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديسمبر من عام 2017 نادي مصفوت للرماية والفروسية.
وقال ناصر خليفة الكعبي مدير النادي إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان أكدت على مراعاة المواصفات العالمية في تصميم النادي، مشيرا إلى أنه يضم مجموعة من ميادين الرماية المختلفة منها ميدان رماية الصحون والمسدس والبندقية الهوائية والسكتون وبنادق قناصة والشوزن.
وأشار الكعبي إلى أن النادي يوفر دورات تدريبية للمبتدئين والمحترفين الذين يطمحون إلى تطوير مهاراتهم في الرماية من خلال مدربين مؤهلين لجعل رياضة الرماية آمنة وممتعة للجميع.
وتولي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتماما بالغا بتنويع فرص الاستثمار في مدينة مصفوت وجذب المستثمرين عبر خلق بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وتوفير مرافق البنية التحتية المتطورة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي إمارة عجمان بشكل عام ومصفوت بشكل خاص ميزة تنافسية .
ومن هذا المنطلق جاء برنامج تعزيز بهدف تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواطني الدولة، حيث يقدم البرنامج حزمة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات بهدف تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتهم.
جهود الدائرة اثمرت في استقطاب الكثير من الاستثمارات والمشاريع إلى مدينة مصفوت، وكان لفريق “وام ”جولة موازية على المشاريع الاستثمارية التي أنشأها مجموعة من الشباب الإماراتي الذي يطمح بكل إخلاص ومحبة إلى الارتقاء بعالم الأعمال والاستثمار في وطنه.
ومن بين هذه المشاريع منتجع “جو كامب” الجبلي الذي يقع في أعلى قمة جبل برج البومة في مصفوت ويتميز باطلالاته الجبلية الساحرة ومرافقه المتعددة وخدماته الفندقية المتميزة .
وقال محمد عبدالله الكعبي صاحب المشروع إن “ جو كامب ” انطلق في الموسم الماضي وكان عبارة عن كرافانات متنقلة في منطقة برج البومة ومطلة على مزارع وجبال مصفوت وحتا حيث تم استغلال المنطقة بالتعاون مع بلدية عجمان فرع مصفوت بتركيب عدد من تلك الكرفانات المتنقلة التي لاقت إقبالا كبيرا من السياح والزوار الراغبين في الخروج من صخب المدينة والاسترخاء في مكان هادئ ومريح .
وأضاف الكعبي “ أنه بعد ذلك جاءت فكرة أن نحول الكرفانات المؤقتة إلى ثابته دائمة ورفدها بخدمات فندقية متكاملة ودمجها بالمخيمات البرية فتم إخراج فكرة جو كامب بإنشاء ثلاثة مخيمات مع بداية العام الحالي وشهدت إقبالا كبيرا خاصة من المجموعات الكبيرة التي يزيد أعدادها عن 8 أشخاص فضلا عن المجموعات الأصغر ” .
ولفت إلى أن الإقبال ازداد عقب عمليات التطوير التي أدخلت على المشروع خاصة بعد أن تم التغلب على معظم التحديات التي واجهت المشروع وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية سواء في بلدية عجمان أو دائرة التنمية السياحية ودائرة التنمية الاقتصادية.
وتقدم الكعبي الشكر الجزيل إلى صاحب السمو حاكم عجمان وإلى سمو ولي عهد عجمان على دعمهما ومساندتهما لإبنائهما من الشباب وحثهم ا لهم على تأسيس المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
كما تقدم بالشكر إلى دائرة التنمية السياحية و دائرة التنمية الاقتصادية على التسهيلات التي يقدماها للمشاريع الاستثمارية في مصفوت و خاصة برنامج “ تعزيز ” لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ووجه الكعبي دعوة لأصحاب المشاريع من أبناء الوطن بأخذ زمام المبادرة وتنفيذ المشاريع التجارية والسياحية في منطقة مصفوت خاصة أن الحكومة الرشيدة تقدم كافة أنواع الدعم للشباب المواطن من الجنسين مثل رخصة تعزيز المعفية من كافة الرسوم الحكومية لمدة خمس سنوات الأمر الذي يعفي صاحب المشروع من حمل ثقيل خاصة في بداياته.
- فريق مصفوت للهايكنج.
وقال رئيس الفريق عادل محيل البدواوي إن فريقه يتكون من مجموعة من الشباب الإماراتي العاشق لممارسة رياضة الهايكنج والمتشوق لروح المغامرة والتشويق ويتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفريق الذي تأسس مع بداية هذا العام يتمتع بخبرة طويلة في مجال رياضة الهايكنغ ومتخصص في رياضة المشي في جبال مصفوت الشاهقة وطبيعتها الخلابة.
وحول الشروط الواجب توافرها في من يريد أن يمارس رياضة الهايكنغ مع فريقه قال البدواوي إن على المشترك أن يرتدي الملابس المناسبة والمريحة فيما يقوم الفريق بتزويده بكافة المستلزمات الأخرى بما فيها شروط السلامة والأمان مع تواجد فريق طبي متكامل إضافة إلى التنسيق الكامل مع مركز شرطة مصفوت ومستشفي الشيخ خليفة وإدارة بلدية مصفوت.
- استراحة المعمورة.
تمتلك استراحة المعمورة إطلالة ساحرة على سهول وجبال منطقة مصفوت ووادي غلفا الرائعة وتمتاز بالراحة والهدوء بعيدا عن الضجيج والأرق
كانت بداية استراحة المعمورة عام 2020، وتضم عددًا من الفلل التي تتكون من ثلاث غرف ماستر وصالة كبيرة ومطبخ خارجي وفسحة خارجية واسعة إضافة إلى مزرعة تضم عددا كبيرا من الأشجار المثمرة مثل التين والمانجو والرمان وغيرها.
- استراحة كوايت هاوس.
تعتبر الاستراحة واحدة من المشاريع المتميزة في مصفوت وتمنح تجربة جميلة للإقامة بين أحضان الطبيعة، حيث تقدم عبدالله الكعبي صاحب المشروع بجزيل الشكر إلى الحكومة الرشيدة على ما تقدمه من دعم مباشر لأصحاب المشاريع من أبناء الوطن وإلى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على ما تقدمه من تسهيلات ورعاية لأبناء الوطن من أعضاء برنامج “تعزيز”.
وأوضح الكعبي أن الاستراحة توفر كافة متطلبات الإقامة للعوائل من غرف ماستر وصالات ومطابخ داخلية وخارجية مزودة بكافة المستلزمات إضافة إلى مجلس للضيوف واجتماع العائلة وغرفة خارجية مزودة بحمام للمرافقين كذلك جلسات خارجية ومنطقة للشواء وألعاب للاطفال كذلك مسبح خارجي مخصص للكبار والأطفال فضلا عن مسبح داخلي.
وتضم مدينة مصفوت العديد من الاستراحات والمنتجعات الفاخرة الأخرى كاستراحة السبلة إضافة إلى العديد من المطاعم والكافيهات ذات الخمس نجوم كبرستيج كافيه وهو أيضا أحد المشاريع التابعة لبرنامج تعزيز الحكومي واصطبل أبوخليفة الذي ذكر صاحبه السيد سلطان أنه الوحيد في منطقة مصفوت الذي يقوم بتدريب الطلبة على الفروسية وركوب الخيل إضافة إلى أنه يشتمل على مركز لإيواء وتدريب الخيول وعيادة بيطرية وفريق متخصص من السياس والمدربين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التدريب علي ركوب الخيل.
وتواصل حكومة عجمان تنفيذ خططها بتوفير كافة المُمكِّنات لشركائها ضمن مختلف قطاعات الاستثمار لصنع المزيد من قصص النجاح وترسيخ مكانة الإمارة بشكل عام ومصفوت بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمار محليا وإقليمياً وعالمياً.