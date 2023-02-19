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حاكم عجمان يحضر أفراح آل النعيمي

حاكم عجمان يحضر أفراح آل النعيمي
19 فبراير 2023 12:08

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ أحمد بن راشد النعيمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ راشد بن أحمد بن راشد النعيمي إلى كريمة الشيخ عبدالله بن سعيد بن راشد النعيمي، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان. وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم في عجمان، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، ومعالي الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين.

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وقدم الشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي والعروسين وذويهما، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريس والعروس عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور صاحب السمو حاكم عجمان حفل الزفاف ومشاركة سموه أفراحهم والتي أضفت مزيداً من البهجة والسرور إلى نفوسهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

المصدر: وام
حاكم عجمان
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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