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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء دول أميركا اللاتينية والكاريبي

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (وام)
19 فبراير 2023 03:07

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء علاقات الشراكة بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القائمة على التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبهم، أشاد سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالنهضة الحضارية والاقتصادية والثقافية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على مختلف الصعد. كما أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين.

رأس الخيمة
أميركا اللاتينية
الكاريبي
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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