سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أهمية تواصل وترابط الخريجين والخريجات مع الجامعة، ومع طلبتها الحاليين على مقاعد الدراسة، مما يُعمّق من أواصر العلاقات المتميزة بين الجامعة وأبنائها المنتشرون في كل مكان، ويدفع نحو مزيد من التميّز الذي يُعرف به مجتمع جامعة الشارقة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها، مساء أمس، في الحفل السنوي لرابطة الخريجين بجامعة الشارقة 2023، وذلك في الساحة الخارجية بكلية الطلاب.

وحيّا سموه تجمع الخريجين والخريجات السنوي، مما يسهم في تقوية الروابط القوية لجامعة الشارقة بأبنائها وبناتها من جهة، وفيما بينهم من الجهة الأخرى، وأشار سموه إلى ضرورة اهتمام الخريجين بمن يدرسون بالجامعة اليوم، ومساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه، تعميقاً للعلاقات الجميلة بينهم، قائلاً «ما أتمناه منكم أيضاً أن يكون لكم دورٌ في دعم إخوانكم من طلبة الجامعة. كلكم يذكر اليوم الأول له في عالم التسجيل والقبول والاختيار والانتظار. تواجدوا معهم في مثل هذه الأيام لتنقلوا لهم تجربتكم وتساهموا في رفع روحهم المعنوية. أوصلوا بعضهم بالجهات المانحة والراعية، ساهموا بتعريفهم بسوق العمل. قرّبوا المسافات بين المؤسسات التي تعملون بها وبين جامعتكم. بذلك نكون قد ضمنّا استمرارية لقاءاتكم بالحب والود والانتماء».

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الحفل، بتكريم الراعي الاستراتيجي للرابطة وهو شركة تلال، كما تفضل سموه بتسلم هدية تذكارية من رابطة الخريجين وهي درع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي لجامعة الشارقة صمم بتقنية التعاملات الرقمية «NFT» بالتعاون مع مكتب الشارقة الرقمية.

وكان الحفل قد استهل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تفضل سموه برعاية وحضور حفل رابطة الخريجين بالجامعة ودعم سموه لكل أنشطتها وفعالياتها، مما يعزّز من مكانة الجامعة في قلوب جميع أعضاء الرابطة التي يهتم ويفخر بها مجتمع جامعة الشارقة.

وألقت الدكتورة هنادي عبيد السويدي، رئيسة رابطة الخريجين، كلمةً تناولت فيها جهود جامعة الشارقة منذ تأسيسها.

حضر الحفل كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية وعدد من المسؤولين.

«شارقة مايم»

وشاهد الحضور عرضاً مسرحياً إيمائياً بعنوان «ضمن نطاق التردد» قدمته فرقة «شارقة مايم»، التابعة لمركز الفن للجميع وهي أول فرقة مسرحية بالدولة تجمع فنانين من ذوي الإعاقة السمعية، وتناولت المسرحية أهمية التحفيز والتشجيع في التعليم والتعلم، وتأثيرهما على الطلبة والمتعلمين بشكل عام في تطوير معارفهم وقدراتهم. حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، ونواب مدير الجامعة وجمع من الأساتذة والخريجين والخريجات.