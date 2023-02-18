سهيل المزروعي يكرّم الفائزين بجائزة وزير الطاقة والبنية التحتية للتميز

دبي (وام)

كرم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الفائزين بجائزة وزير الطاقة والبنية التحتية للتميز في دورتها الثانية، وذلك في حفل نظمته الوزارة في دبي.

حضر الحفل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. بدأ الحفل بعرض فيديو يصور رحلة التميز في الإمارات والتي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود الوزارة لمواصلة هذه المسيرة وتحقيقها إنجازات متميزة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ومسيرة الجائزة وحجم المشاركات الحالية ومدى التطوير والتحديث على المعايير وفئات الجائزة بغية تعزيز مسيرة استدامة التميز في العمل المؤسسي.

نقلة نوعية في العمل المؤسسي

أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية بدور الجائزة في تعزيز وتطوير العمل المؤسسي وفق رؤى حكومة المستقبل وتطوير أساليب الأداء وإنجاز المهام بشكل ذكي ومرن ودورها في تعزيز روح التنافسية، ودفع الموظفين نحو تقديم أفضل ما يملكون من قدرات ومهارات للارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي. وأشار سهيل المزروعي إلى دور الجائزة في إحداث أثر إيجابي ونقلة نوعية في العمل المؤسسي الذي يستند إلى الأدوات الحديثة، مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير العمل المؤسسي المتميز والمبتكر في الوزارة، وما شكله من حافز للموظفين على بذل المزيد من الجهد في السنوات المقبلة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الوزارة بشكل خاص والإمارات بشكل عام الريادة العالمية في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مؤكداً أن الجائزة تُعد تتويجاً لمسيرة من التميز المؤسسي لمستحقيها ومعياراً للتطور ووسيلة للتقييم نحو مواصلة المزيد من النجاحات، فضلاً عن دعمها توجه الوزارة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. بدورها، أوضحت ليلي البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن الجائزة موزعة على 11 فئة تشمل فئة مديري الإدارات والإشرافية والتخصصية والشباب والموظف الجديد والموظف الاستشاري، إضافة إلى فئة إسعاد المتعاملين ووظائف المستقبل والموظف المبتكر والاتصال الحكومي وأبطال السعادة، منوهة بأنه ترشح للجائزة 98 موظفاً تأهل منهم 43 للمرحلة النهائية فاز منهم 26 موظفاً في الـ11 فئة.