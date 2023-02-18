سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ولي عهد ليختنشتاين

فادوز (وام)

قدمت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، أوراق اعتمادها إلى سمو الأمير ألويس، ولي عهد إمارة ليختنشتاين، سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدولة الإمارات لدى الإمارة.

ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سموه وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل سمو الأمير ألويس، العتيبة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وتمنى سمو الأمير للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.

من جهتها، أعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى إمارة ليختنشتاين، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين.