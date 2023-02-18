500 طالب يتنافسون في مسابقة جامعة أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة أبوظبي مسابقتها الافتتاحية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات التي أطلقتها في إطار جهودها لتعزيز بيئة الطلبة التعليمية والارتقاء بها، وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وبمشاركة ما يزيد على 500 طالب من 42 مدرسة حكومية وخاصة، حيث جرى تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل وتسليمهم الدروع التذكارية وجوائز مالية وصلت قيمتها إلى 32,000 درهم.

تهدف المسابقة، التي تركز على طلبة المدارس الثانوية، إلى تمكين المبدعين من مختلف التخصصات الأكاديمية لتطوير مشاريع واقتراح حلول تتجاوز المنهجيات المتبعة في تطوير الأعمال التقليدية، وقد قدمت للطلبة تحديات من الواقع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. وتحرص جامعة أبوظبي من خلال إطلاق مثل هذه المسابقات على تشجيع الشباب للإقبال على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإلهامهم لمواصلة التعلم والابتكار.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يعد النهج التعليمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من أقوى العوامل التي ترسم مشهد التعليم الأكاديمي اليوم».