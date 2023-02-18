«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق غداً فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري «نافدكس 2023» من 20 إلى 24 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تعتبر النسخة الأضخم في تاريخ المعرض التي تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض «آيدكس» بمشاركة دولية واسعة من جميع قارات العالم.

وعلى مدار ثلاثين عاماً، نجح معرضا «آيدكس» و«نافدكس» في تحقيق ريادة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية، رسخا من خلالها مكانتهما كأكبر معرضين متخصصين في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتمكن المعرضان في التحول لأبرز منصة دولية تستضيفها دولة الإمارات كل عامين لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع، وملتقى عالمي لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

ومنذ انطلاقة النسخة الأولى على تنظيمه عام 1993، استطاع «آيدكس» ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في تنظيم أكبر المعارض والمحافل الدولية، ويشهد على التطور النوعي للمعرض، الصعود التدريجي في أعداد المشاركين والعارضين والصفقات والزوار والوفود والجهات المشاركة من مختلف دول العالم، حيث سجل المعرض إقبالاً متزايداً في كل دورة يتم تنظيمها خلال الأعوام السابقة، باعتباره فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب حول الابتكارات والمنتجات في الصناعات الدفاعية، ومنصة مهمة لعقد الصفقات وتوقيع مذكرات التفاهم، وبحث سبل التعاون بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

ويشهد عام 2023، انطلاقة الدورة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري «نافدكس»، واللذين يشهدان نقلة نوعية كبيرة في تنظيمهما، وتضاعفاً للأرقام في مختلف التجهيزات والتوسعات والمساحات لاستيعاب الإقبال القياسي من قبل كبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الوفود والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يرسخ المكانة الاستراتيجية الدولية التي يتمتع بها المعرضان، ودورهما في رسم ملامح ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على مختلف الصعد.

أبوظبي وجهة رائدة

ويعزز معرضا «آيدكس» و«نافدكس» مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، بوصفها وجهة رائدة لتنظيم كبريات الفعاليات العالمية، والتي تحققت بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، لتصبح الدولة وجهة للقادة وصناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع الصناعات الدفاعية، أحد أهم القطاعات التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

350 وفداً

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام، أكثر من 350 وفداً من مختلف دول العالم، وبنسبة نمو تبلغ 191% مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2021، حيث قامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك والجهات المختصة بوضع خطة مفصلة ومدروسة لضمان تلبية وتجاوز تطلعات الضيوف والوفود الرسمية كافة.

1350 شركة

وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1350 شركة، وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة بالدورة الأولى للمعرض في عام 1993.

130 ألف زائر

ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن دورة 2021، أما على صعيد الدول المشاركة، فقد ارتفع عددها ليصل إلى 65 دولة، وبنسبة نمو قدرها 10% عن دورة عام 2021 و200% مقارنة مع النسخة الأولى للمعرض.

41 جناحاً وطنياً

وارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى أكثر من 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17% مقارنة مع الدورة السابقة، في حين زادت المساحة الكلية للمعرض هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، لتصل إلى 165 ألف متر مربع. وبمقارنة مساحة الدورة الحالية للمعرض بالدورة الأولى في عام 1993، فإن المساحات زادت بمقدار 135 ضعفاً مقارنةً بمساحة الدورة الأولى التي لم تتجاوز 1200 متر مربع.

180 شركة وطنية عارضة

الجدير بالذكر، أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» ساهما منذ انطلاقتهما قبل عقود في دعم تطور الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة ما يزيد على 180 شركة وطنية عارضة تشكل ما نسبته 16% من إجمالي الشركات العارضة الدولية، في حين يعد الجناح الإماراتي هو الأكبر في المعرض بمساحة إجمالية تتجاوز 23700 متر مربع، يليه الجناح التركي، ومن ثم الجناح الأميركي، الأمر الذي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه معرض «آيدكس» في دعم الصناعات الوطنية عن طريق إبرام الشراكات مع المؤسسات الدولية والترويج لمنتجاتها في الأسواق الجديدة.

قطع وسفن بحرية

وتشهد الدورة الحالية إقامة النسخة السابعة من معرض «نافدكس» للمرة الأولى في قاعة «مارينا أدنيك» الجديدة التي تمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم في نمو عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية لمعرض «نافدكس» بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، كما ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.

ويشارك عدد من الدول في معرض «نافدكس» بقطع وسفن بحرية تصل إلى 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك، بالإضافة إلى ميناء زايد الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

9 دول للمرة الأولى

يشارك في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 9 دول للمرة الأولى، وهي كل من: أوزبكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش، بالإضافة إلى موناكو.

كما تم تخصيص مساحة لاستضافة الشركات العارضة الجديدة، وتدشين قاعة إضافية تضم منطقة مخصصة للشركات الناشئة، والتي تستقطب ما يزيد على 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم، لعرض أبرز تقنياتها ومنتجاتها أمام الزوار والخبراء، كما تم إطلاق جلسات «آيدكس» الحوارية التي تستقطب كبار صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «آيدكس ثينك تانك» للمرة الأولى، والذي يضم جلسات مغلقة للخبراء والمتخصصين في القطاع.

العروض الحية

تشهد منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لـ«مارينا أدنيك»، العديد من العروض الحية لأحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.