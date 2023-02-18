اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الاستعدادات النهائية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان غداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ويستمران حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمياً لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وحضر الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، وذلك بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك. وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها اللجان الفرعية، والإمكانات البشرية والفنية لتوفير أعلى مستويات الراحة للزوار والعارضين في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر وتستقطب أكثر من 1350 شركة من 65 دولة حول العالم.

واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على سير أعمال بناء أجنحة الشركات، ومواقع العروض الحية التي خلال الحدث في منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك والتي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات التي تلائم أحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.