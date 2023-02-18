الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية

مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
19 فبراير 2023 03:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الاستعدادات النهائية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان غداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ويستمران حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. 
وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمياً لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم. 
وحضر الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، وذلك بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك. وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها اللجان الفرعية، والإمكانات البشرية والفنية لتوفير أعلى مستويات الراحة للزوار والعارضين في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر وتستقطب أكثر من 1350 شركة من 65 دولة حول العالم. 
واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على سير أعمال بناء أجنحة الشركات، ومواقع العروض الحية التي خلال الحدث في منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك والتي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات التي تلائم أحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.

مؤتمر الدفاع الدولي
آيدكس
نافدكس
الإمارات
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©