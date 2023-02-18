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«الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً بمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»

«الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً بمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»
19 فبراير 2023 03:06

أبوظبي (وام) 

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس»، والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، وذلك في إطار مواكبتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والمعارض الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن الإصدار الخاص - الذي جاء تحت عنوان «30 عاماً من الابتكارات الدفاعية»، العديد من المحاور والموضوعات التي تُبرز أهمية معرض «آيدكس» الذي يحتفي في دورته الحالية بـ30 عاماً من الإنجازات، ومعرض «نافدكس» الذي يمر على انطلاقه خلال الدورة الحالية 12 عاماً.
ويشتمل المحلق على العديد من الكلمات الخاصة لأصحاب المعالي والسعادة وكبار القادة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكبريات الشركات الدفاعية في دولة الإمارات.
وتحت عنوان «فرصة ثمينة لتطوير القدرات الدفاعية»، قالت «الجندي»: يشكل انعقاد معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في نسختهما الاستثنائية هذا العام مع مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، فرصة ثمينة للمهتمين في الشأن الدفاعي والأمني للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية والأنظمة الدفاعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث سيكون لهذا الحدث الدفاعي الأثر العميق في تطوير قدراتنا وقدرات شركائنا من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي ستتحقق من خلال الحدث لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت المجلة - في إصدارها الخاص - نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لنحتفي مع شركائنا بمسيرة الإنجازات التي حققها معرض «آيدكس» قبل 3 عقود ومعرض «نافدكس» قبل 12 عاماً، ونستذكر النجاحات الكبيرة التي أوصلت الحدثين إلى أعلى مواقع الصدارة والتميز في عالم المعارض والصناعات الدفاعية.
واستعرضت «الجندي» الدور التاريخي الكبير الذي لعبه معرض «آيدكس» في دعم الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأفردت «الجندي» مساحات مهمة من صفحات إصدارها الخاص لتروي قصص النجاح والتميز الذي حققه معرضا «آيدكس» و«نافدكس» منذ تأسيسهما.
وتحرص مجلة «الجندي» على المشاركة الدائمة في المعرضين، وتستعد خلال الدورة الحالية لاستقبال زوارها في قاعة مارينا الجديدة التي يقام فيها معرض «نافدكس» عبر الجناح رقم A-019.
ومنذ تأسيسها، قامت مجلة «الجندي» ببناء علاقات متينة وشراكات تعاون استراتيجية مع عدد كبير من مصنعي ومنتجي القطاع العسكري محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مشاركاتها السنوية الدائمة في أهم المعارض العسكرية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية.

مؤتمر الدفاع الدولي
مجلة الجندي
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