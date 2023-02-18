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البواردي: «آيدكس ونافدكس 2023» فصل جديد من التميز والنجاح

البواردي: «آيدكس ونافدكس 2023» فصل جديد من التميز والنجاح
19 فبراير 2023 03:06

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم بعد أكثر من 50 عاماً على قيامها، مثالاً ناجحاً، ونموذجاً ملهماً من نماذج التفوق والريادة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الدفاعية، حيث بات يحقق هذا القطاع نجاحات وإنجازات نوعية.
وقال معاليه - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - إن المعرفة أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيسياً من محركات نمو المعارض والمؤتمرات الدولية، والتي من أبرزها معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما.
وفي ما يلي نص الكلمة:
 «تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يسعدنا أن نرحب بشركائنا في معرض (آيدكس 2023) بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على انطلاقه عام 1993، ومرور اثني عشر عاماً على انطلاق معرض الدفاع البحري (نافدكس) عام 2011، لنحتفل معا بالنجاحات الباهرة التي تحققت لهذين المعرضين، والتي قل نظيرها في العالم.
كما تتطلع وزارة الدفاع للترحيب بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف أرجاء العالم في العاصمة أبوظبي من 20 إلى 24 فبراير، لحضور الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي الذي يحتفي بإرث النجاحات التي حققها على مدى ثلاثة عقود، حيث احتل معرضا (آيدكس) و(نافدكس) مكانة بارزة على خريطة معارض الدفاع العالمية، ليصبحا محط أنظار العالم، باعتبارهما من أضخم المعارض العالمية.
وبعد أكثر من خمسين عاماً على قيام الدولة، أصبحت الإمارات اليوم مثالاً ناجحاً، ونموذجاً ملهماً من نماذج التفوق والريادة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الدفاعية، حيث بات يحقق هذا القطاع نجاحات وإنجازات نوعية، وقد أصبحت المعرفة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيسياً من محركات نمو المعارض والمؤتمرات الدولية، والتي من أبرزها معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما.
نشعر بكثير من الامتنان لإقبال عدد كبير من كبريات شركات الدفاع العالمية، وكذلك لحرص صناع القرار ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من معظم دول العالم للمشاركة معنا في نجاح معرضي (آيدكس) و(نافدكس 2023) ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز بما تتميز به قيادتنا الرشيدة من الحكمة والرؤية الثاقبة، وليكتب الله لدولتنا فصلاً جديداً من فصول التميز والنجاح بإذنه تعالى».

مؤتمر الدفاع الدولي
آيدكس
نافدكس
الإمارات
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