قائد القوات البحرية: "آيدكس ونافدكس" منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في النطاق الدفاعي البحري

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أن معرض «نافدكس» بتزامنه مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، يشكل منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في النطاق الدفاعي البحري، من خلال العروض الخاصة بالمعدات البحرية، والفرصة المتاحة لمرتادي المعرض لزيارة السفن الحربية والزوارق المشاركة.

وقال اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان - في كلمة عبر مجلة «الجندي»، بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، إن معرض «نافدكس» يستقطب عدداً من الشركات الكبرى التي تعرض حلولاً وخدمات دفاعية شاملة، تعد لبنة أساسية في الاستثمارات الاستراتيجية ذات الجدوى العالية في قطاعات وطنية مدروسة.

وفي ما يلي نص الكلمة:

«إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على افتتاح النسخة الأولى من معرض (آيدكس) الذي يمثل الحدث الدفاعي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط في دورته السادسة عشرة، كما يتعزز هذا الشعور لدينا بتزامن ذلك مع افتتاح الدورة السابعة من معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، إن الاحتفال بهذه المناسبة يكتسب رونقاً مميزاً، لا سيما مع ما يشهده المعرض من تطور وتوسع في مستوى المنتجات الدفاعية، وتزايد ملحوظ في مستوى المشاركة من قبل الجهات الرسمية والشركات العالمية التي تتنافس في تقديم الجديد والأكثر تطوراً على الصعيد الدفاعي العالمي.

ينعقد المعرض في دورته الحالية في خضم ظروف سياسية واقتصادية عالمية بالغة الدقة، حيث لا يخفى على المراقب بتمعن ما مرت به البشرية خلال الأعوام المنصرمة من توابع لجائحة (كوفيد-19)، والتي أدت إلى تغيير (نحسبه للأفضل) في كل مناحي الحياة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها المسرح العالمي بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص من توابع (الجائحة) وتقلبات سوق النفط والآثار الجانبية الحادة للأزمة الروسية - الأوكرانية وتوابع التنافس بين القوى العظمى على الصعد كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية. يشكل معرض (نافدكس) بتزامنه مع معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في النطاق الدفاعي البحري، يتأتى ذلك من خلال العروض الخاصة بالمعدات البحرية، والفرصة المتاحة لمرتادي المعرض لزيارة السفن الحربية والزوارق المشاركة، يشارك في معرض (نافدكس) عدد من الشركات الكبرى التي تعرض حلولاً وخدمات دفاعية شاملة، تعد لبنة أساسية في الاستثمارات الاستراتيجية ذات الجدوى العالية في قطاعات وطنية مدروسة».