قائد القوات البرية: "آيدكس ونافدكس" يجسدان مفهوم القوة الناعمة للدولة

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، أن مشاركة الشركات الدفاعية من مختلف أقطار العالم في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - له انعكاس سياسي وعسكري واقتصادي، يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت لها دولة الإمارات في إقامة المعارض الدفاعية العالمية

وقال قائد القوات البرية - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد المعرضين والمؤتمر - إن «آيدكس ونافدكس» يجسدان مفهوم القوة الناعمة للدولة ويعكسان مكانتها، ويبرزان مدى التقدم والتطور على الصعد كافة، خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وفي ما يلي نص الكلمة:

«ثلاثون عاماً من النجاح والريادة، ثلاثون عاماً من التفرد والتميز، هكذا ينظر العالم إلى معرض الدفاع الدولي (آيدكس)، والذي سوف ينعقد في فبراير 2023 لدورته السادسة عشرة، والذي يعد تجمعاً عالمياً بارزاً يحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، تتنافس كبريات الشركات الدفاعية والتكنولوجية في دول العالم للمشاركة فيه، وعرض أحدث منتجاتها الدفاعية في مجال التسليح والدفاع والذكاء الاصطناعي، شهدنا خمسة عشرة دورة لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس) منذ انطلاقته الأولى في عام 1993 عَكَسَت رؤية دولتنا نحو الريادة في المجالات كافة، وأبرزها مجال الدفاع والتسليح، وبات من أهم المعارض الدفاعية التي تتطلع إليها كبريات الشركات العالمية في عرض منتجاتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي.

في النسخة السادسة عشرة لهذه السنة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) و(نافدكس) نرى تنظيماً فريداً من نوعه، يؤكد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتميز في كل المجالات، رؤية بناها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة، تعكس قدرتها الاحترافية في التنظيم، وتجسد وتعكس ريادتها وقدراتها التنظيمية الكبيرة منذ انطلاقه، طموح دولة لا يقبل إلا بالتميز والتفوق بالمعايير العالمية.

إن مشاركة الشركات الدفاعية من مختلف أقطار العالم، لها انعكاس سياسي وعسكري واقتصادي، يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت لها دولة الإمارات في إقامة المعارض الدفاعية العالمية، إن معرض الدفاع الدولي (آيدكس) و(نافدكس) يجسد مفهوم القوة الناعمة للدولة ويعكس مكانتها، ويبرز مدى التقدم والتطور على الصعد كافة، خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، فهذا مبعث فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن».