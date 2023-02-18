قائد العمليات المشتركة : "آيدكس ونافدكس" فرضا وجودهما القوي على الساحة الدولية

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» فرضا وجودهما القوي على الساحة الدولية رغم المنافسة القوية من معارض دفاعية أخرى، إذ يسهمان بشكل واضح في تعزيز مكانة الدولة في مجال الابتكار والتطوير للصناعات العسكرية المحلية، وازدهار الاقتصاد والنهضة الشاملة. وقال اللواء الركن صالح بن مقرن العامري - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»: «دأبت القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لبناء دولة متقدمة واقتصاد مزدهر وجيش قوي محترف، قدم أبطاله التضحيات فداء للوطن، وهو على أهبة الاستعداد للاستمرار بالمساهمة في بناء وحفظ السلام الإقليمي والدولي، متسلحاً بالعلم والمعرفة من خلال أحدث التقنيات وأفضلها تطوراً، ليحقق الأسس والمبادئ التي بنى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما قال (إننا نسعى إلى السلام ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق، ولكن حاجتنا إلى جيش قوي قادر على حماية الوطن تبقى قائمة ومستمرة)، ومن هذا المنطلق استثمرت الدولة في عقد المعارض والمؤتمرات العسكرية، وأبرزها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) و(نافدكس)». وأضاف: «تتوج الدورة الحالية مسيرة 30 عاماً من الإنجازات والتميز، وقد أصبح المعرض منصة عالمية متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ومقصداً لأبرز صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة للارتقاء بواقع ومستقبل الصناعات الدفاعية في الدولة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي منسجمة مع الرؤية التنموية الشاملة والرامية إلى جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.