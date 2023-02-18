مبارك بن غافان الجابري : "آيدكس ونافدكس" .. فرص اقتصادية ودفاعية واعدة

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، أن دولة الإمارات استفادت عسكرياً واقتصادياً وتقنياً من احتضانها لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، لا سيما في مجال التصنيع الدفاعي الذي حقق قفزات كبرى من جهتي الكم والنوع، إلى الحد الذي جعل المنتج الدفاعي الإماراتي بمعاييره العالية قادراً على منافسة أعرق الشركات الدفاعية في العالم. وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - تقف دولة الإمارات اليوم على أهبة الاستعداد لتنظيم الحدث الأبرز على الساحة الدفاعية العالمية، متمثلاً في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، اللذين اكتسبا قيمة مضافة من تنظيمهما في دولة الإمارات، بحكم الكفاءة والاحترافية والجدية البالغة في توفير كل فرص النجاح والتفوق لهما. وأكد أن نجاح صناعة الدفاع في الإمارات يمثل ثمرة لمنظومة مكتملة، تعتمد أولاً على الدعم غير المحدود من قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما تستند إلى منظومة كاملة من البيئة الاقتصادية المتطورة، ومواكبة ثورة التكنولوجيا والمعرفة في العالم، وتوظيف الشراكات العالمية في نقل الخبرة والمعرفة على النحو الذي ضمن إعداد كادر إماراتي مميز يمتلك أعلى المهارات اللازمة ويوظفها في خدمة التطوير المستدام للصناعة الدفاعية المحلية من مختلف جوانبها.