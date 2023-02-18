محمد خلفان المهيري : آيدكس ونافدكس 2023 .. ملحمة نجاح في تنظيم المعارض الدفاعية

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، أن دولة الإمارات احترفت صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وحققت شهرة عالمية واسعة في هذا المجال، بفضل مقوماتها الاقتصادية العملاقة وخبرات أبنائها وبناتها ومختلف مؤسساتها الوطنية بدعم سخي من القيادة الرشيدة التي تعمل وفق رؤية تنموية ثاقبة ترسِّخ مكانة الدولة وترفع رايتها عالية خفاقة على الدوام في مختلف المحافل والميادين، خاصة العسكرية.وقال اللواء الركن محمد خلفان المهيري - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية نحو الخمسين عاماً المقبلة، بخطى راسخة وبكل ثقة واقتدار، متسلحة بمخزون استراتيجي من الخطط التنموية والفكر الحكيم الذي مكَّن دولتنا من تبوؤ أعلى مراكز الصدارة والتقدم في مختلف المجالات لاسيما الدفاعية، وها هي اليوم تستعد للترحيب بالعالم من جديد في العاصمة أبوظبي، لحضور الحدث الدولي الدفاعي العملاق «آيدكس» و«نافدكس» 2023، والمؤتمر الدولي المصاحب لهما من 20 إلى 24 فبراير في أبوظبي، حيث سنحتفي جميعاً تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بنجاحات معرض الدفاع الدولي آيدكس المبهرة التي تحققت منذ 30 عاماً من انطلاقته في عام 1993، وكذلك بالتميز الكبير الذي حققه معرض الدفاع البحري نافدكس على مدى 12 عاماً منذ تأسيسه في عام 2011.وأكد مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، أن هذا الحدث الدولي الذي سيشهد نقلة نوعية على كل المستويات، يحظى باهتمام ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمر الذي سيرسخ من مكانة المعرضين ويعظم دورهما في دعم الصناعات الدفاعية المحلية والإقليمية والدولية.