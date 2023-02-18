الأمين العام لمجلس التوازن: «آيدكس» فرصة حقيقية لاستعراض التقدم الإماراتي

أبوظبي (وام)

أكد طارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، شهد نمواً كبيراً خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الرؤية السديدة والدعم الكامل والبيئة المناسبة لهذا القطاع لكي ينمو بشكل متسارع ويكتسب قدرات تتيح له المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ظل معرض «آيدكس» يلعب دوراً مهماً في هذا النمو، فيما يعكس الارتفاع المتصاعد في عدد المشاركين والزوار مدى النجاح الذي حققه المعرض منذ انطلاقته الأولى وحتى الآن. وقال الأمين العام لمجلس التوازن - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - يتشرف مجلس التوازن بالشراكة القوية وعلاقات التعاون المتنامية التي تربطه بمعرض الدفاع الدولي «آيدكس»، حيث يواصل المجلس إسهاماته في هذا الحدث الكبير من خلال دوره شريكاً رئيسياً في هذه الدورة من المعرض، والذي يحتفي بمرور 30 عاماً منذ انطلاقه في عام 1993.

وأكد أن مجلس التوازن يسعى عبر رعايته لهذا الحدث المهم، والمشاركة في فعالياته للتأكيد على دوره الريادي في تطوير القطاعات الدفاعية والأمنية من واقع مسؤولياته المتمثلة في الإشراف على برامج الاستحواذ والمشتريات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإدارة الأصول الاستراتيجية للقطاع، كما يسعى لتحقيق أهدافه والتي تتضمن تعزيز جوانب التكنولوجيا والابتكار وتسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير المحتوى المحلي.

وقال إن الشراكة الراسخة بين مجلس التوازن و«آيدكس»، باتت مثالاً يحتذى به للتعاون الناجح والمثمر، وفي هذا الصدد، نعبر عن عميق فخرنا بأن نكون جزءاً من النجاح المتزايد الذي يحققه معرض ومؤتمر آيدكس.

وأوضح أن دورة هذا العام من معرض «آيدكس»، تمثل أهمية كبيرة لمجلس التوازن، حيث يعد فرصة حقيقية لاستعراض التقدم الذي حققته دولتنا في مختلف مجالات التصنيع الدفاعي والتكنولوجي، وتقديم أحدث المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، والتي تم ابتكارها وتصميمها وتصنيعها بأيدٍ إماراتية، إضافة للإعلان عن العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات المحلية والعالمية.

واختتم الأمين العام لمجلس التوازن كلمته بالتقدم بأطيب التهاني بمناسبة الذكرى الثلاثين لمعرض «آيدكس»، مبدياً تطلعه لتعزيز الشراكة مع المعرض، والذي أصبح رقماً مهماً في خريطة المعارض الدفاعية العالمية.