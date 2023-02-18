رئيس مجلس إدارة "إيدج" : آيدكس مرآة للنهضة الشاملة والنمو

أبوظبي (وام)

أكد فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة «إيدج»، أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» أضحى واجهة حضارية، وشكل بدوره على مدى ثلاثة عقود، مرآة للنهضة الشاملة والنمو الذي تشهده دولة الإمارات، وذلك باعتباره نافذة على قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن المعرض يعمل على نحو مستدام، كمقياس للواقع الجيوسياسي الدولي المتغير باستمرار، كونه حدثاً رائداً يُؤكد الحاجة الدائمة لمواجهة التحديات من أجل استشراف مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

وقال البناي، في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، إذا نظرنا إلى الأعوام الثلاثين الماضية، فإننا نشهد الإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات في سعيها الدؤوب لتطوير القدرات الدفاعية السيادية، وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الاعتماد على الذات في هذه المجالات الحيوية للأمن، لتسهم في النمو الاقتصادي الهائل للبلاد من خلال دعم التصنيع المحلي المتقدم من أجل تعزيز وتنامي قطاع التصدير دولياً، وذلك بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة. وأضاف أن المعرض الذي يستقطب أهم المسؤولين والقادة والخبراء في مجال الدفاع والأمن، يعد فرصة مناسبة لعرض أحدث الحلول والتأسيس لأعمال جديدة في بيئة تعاونية تُعزز الحوار وتُشجع النقاش فيما يخص أحدث اتجاهات وتطورات الصناعة الدفاعية.