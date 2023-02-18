حميد سعيد الظاهري: آيدكس ونافدكس.. تاريخ حافل بالنجاحات والإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد حميد سعيد الظاهري، نائب رئيس مجموعة بن هلال للمشاريع، أن تاريخ آيدكس الحافل بالنجاحات والإنجازات المتتالية على مدى 30 عاماً، بات يشكل اليوم مصدر إلهام لأهم المؤسسات الدفاعية بالعالم، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، «حفظه الله»، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله». وأضاف في كلمة عبر مجلة «الجندي»، بمناسبة انعقاد معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، أن معرض الدفاع الدولي آيدكس الذي انطلقت أولى دوراته في عام 1993 استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الإقليمية والدولية كأحد أهم المعارض الدفاعية والأمنية المتخصصة التي تساهم بشكل لافت في تقوية وتحديث إمكانيات ومقدرات مختلف المؤسسات العسكرية حول العالم، ويشكل رافداً تنموياً واقتصادياً ودفاعياً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتابع: إن الإقبال الكبير الذي حققه «آيدكس» دورة بعد أخرى فتح الباب أمام المنظمين للتوسع في عرض أهم الصناعات الدفاعية المتطورة، فبات ينظم منذ عام 2011 بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي، معرض «نافدكس» المتخصص بالدفاع البحري، ليشكل إضافة نوعية للحدث كان لها عظيم الأثر في تنويع اختصاصات المعرض الدفاعي الدولي.