حميد مطر الظاهري: «آيدكس ونافدكس 2023» النسخة الأكبر في تاريخ الحدث

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن النسخة الحالية من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» تعتبر الأكبر في تاريخ الحدث، تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، الذي يستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وقد سخرت مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، كافة إمكاناتها وفرق عملها لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشكل معرضا «آيدكس» و«نافدكس» ركيزة أساسية في جهود مجموعة «أدنيك» لدعم التنوع، وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني سواء من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات.

وقال: «تعتبر النسخة الحالية لمعرض (آيدكس) استثنائية بكافة المقاييس، حيث نحتفل بمرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1.350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993».