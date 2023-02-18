الأحد 19 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حميد مطر الظاهري: «آيدكس ونافدكس 2023» النسخة الأكبر في تاريخ الحدث

حميد مطر الظاهري: «آيدكس ونافدكس 2023» النسخة الأكبر في تاريخ الحدث
19 فبراير 2023 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أن النسخة الحالية من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» تعتبر الأكبر في تاريخ الحدث، تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، الذي يستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وقد سخرت مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، كافة إمكاناتها وفرق عملها لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويشكل معرضا «آيدكس» و«نافدكس» ركيزة أساسية في جهود مجموعة «أدنيك» لدعم التنوع، وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني سواء من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات.
 وقال: «تعتبر النسخة الحالية لمعرض (آيدكس) استثنائية بكافة المقاييس، حيث نحتفل بمرور 30 عاماً على انطلاق المعرض منذ دورته الأولى في عام 1993، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ هذا الحدث العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة إلى 1.350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة للدورة الأولى للمعرض في عام 1993».

حميد مطر الظاهري
مؤتمر الدفاع الدولي
الإمارات
آيدكس
نافدكس
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلتقي ريشي سوناك
عربي ودولي
أميركا وبريطانيا: أزمة أوكرانيا «حرب عالمية»
18 فبراير 2023
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم
اليوم 03:08
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
الإمارات
«آيدكس» و«نافدكس» 30 عاماً من الريادة العالمية في الصناعات الدفاعية
اليوم 03:07
مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية (وام)
الإمارات
اللجنة العليا المنظمة لـ «آيدكس ونافدكس» تستعرض الاستعدادات النهائية
اليوم 03:07
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
الإمارات
نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©