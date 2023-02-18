فارس المزروعي لـ «الاتحاد»: نسخة استثنائية لـ«آيدكس» و«نافدكس» ترسخ المكانة الاستراتيجية للإمارات

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، الاهتمام الكبير بالحدثين من أعلى المستويات، بتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي وجهة رائدة لتنظيم كبريات الفعاليات العالمية؛ وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على الانطلاقة الناجحة والمتميزة للمعرضين، التي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على عالمياً.

وأضاف معاليه، في حوار مع «الاتحاد»: «حرصنا في اللجنة على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء لتنظيم نسخة مختلفة من هذه الدورة تلبي تطلعات القيادة، وتحقق رؤيتها وتتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، إذ اتخذنا جميع الإجراءات والخطط التي ترسخ مكانة الحدث، وتبرزه كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم، حيث تشهد الدورة الحالية إقبالاً قياسياً من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الوفود والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يبرهن على المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الدولة عالمياً، لتنظيم مثل هذه الفعاليات، ودورها في رسم ملامح، ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على مختلف الصعد».

وأكد معاليه الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، بتسليط الضوء على الصناعات المحلية، وتقديم كل دعم لها، وإبرازها بالشكل الملائم والذي يعكس التقدم الكبير الحاصل في الصناعات الوطنية، وخاصة الدفاعية والعسكرية منها، والتي انتقلت من مرحلة التجميع إلى التصنيع، حيث كنا حريصين على إتاحة المجال أكبر أمام الشركات الإماراتية لتستحوذ في نسخة هذا العام على ما نسبته 16% من إجمالي العارضين، وهذه نسبة تُعد كبيرة مقارنة مع النسخ السابقة للمعرضين؛ لأن مشاركة الشركات الوطنية الواسعة في حدث دولي مثل (آيدكس) و(نافدكس)، تبرز التطور النوعي والقياسي لصناعاتنا العسكرية، وبالتالي نستطيع الترويج لمنتجاتنا بشكل أكبر وواسع بشكل يعكس الثقة العالية بهذه المنتجات سواء من الشركات الأجنبية العارضة أو الدول التي تستهدف تطوير قواتها العسكرية لما تتمتع به شركاتنا الوطنية من قدرات وكفاءات وطنية تطورت على مدار السنوات الماضية، واليوم تنافس في هذا المجال سواء في تقديم منتجات أو حلول أو معدات عسكرية من شأنها المساهمة بتجهيز وتطوير قدرات الدول الدفاعية.



مشاركة عالمية

أكد معاليه أن النسخة الحالية لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» تشهد مشاركة عالمية واسعة وتستقطب أكثر من 1.350 شركة وبنسبة نمو قدرها 50% عن نسخة عام 2021، كما تشهد مشاركة 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن عام 2021، وكذلك مشاركة 41 جناحاً وطنياً، وخلال نسخة هذا العام زادت المساحة الكلية للمعرض بنسبة 20% لتصل إلى 165 ألف متر مربع، وما يميز نسخة هذا العام أيضاً، المشاركة الوطنية اللافتة، إذ تشارك أكثر من 180 شركة وطنية في المعرضين، فيما الجناح الإماراتي الأكبر في المعرض بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 23.700 متر مربع. فيما تشارك في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: أوزبكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش بالإضافة إلى موناكو. وعن الحضور والمشاركات والاتفاقيات، قال معاليه: «على مدار العقود الثلاثة الماضية، شكل هذا الحدث منصة مثالية للكشف عن أحدث التقنيات والمعدات المتطورة، وآخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية العالمية، وفي ظل المشاركة الواسعة والإقبال العالمي غير المسبوق على هذا الحدث يتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن العديد من العقود والصفقات، وإبرام اتفاقيات الشراكة بين الجهات والشركات في المعرض».



فعاليات

وحول أهم فعاليات الدورة الحالية للمعرض، أضاف معاليه: «في الدورة الحالية، نتحدث عن العديد من المبادرات التي تُقام لأول مرة، مثل إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 2.200 متر مربع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشركات الجديدة، وكذلك قمنا بتخصيص قاعة إضافية للشركات الناشئة؛ لأن هناك 82 شركة ناشئة جديدة معنا في هذه الدورة، وأضف إلى ذلك تم إطلاق جلسات (أيدكس الحوارية)، لتكون بمثابة منبر لأبرز النقاشات المتخصصة بين صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، مع كبار الصناعات الدفاعية، وهو ما يعني أن هذا المعرض سيكون منصة شاملة لكل ما تبحث عنه الدول في عالم الدفاع والصناعات العسكرية، إلى جانب إطلاق برنامج (أيدكس ثينك تانك)، وكانت الفكرة من إنشائه إيجاد مساحات مغلقة للخبراء والمتخصصين في القطاع لعرض كل ما هو جديد، ومناقشة التحديات وإعطاء الحلول، بخصوصية تامة تتناسب مع حساسية القطاع».

وتابع معاليه: «أطلقنا للمرة الأولى خاصية اللمحة العامة عن المعرض؛ بهدف تزويد الزوار والمشاركين والضيوف برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض، وتعرفيهم بأهم المتحدثين الملهمين، وآخر المستجدات عن الجهات العارضة، وتسخير الذكاء الاصطناعي لعمل جولات افتراضية، وجولة مسار الابتكار، لعرض المنتجات المبتكرة المعروضة داخل المعرضين لنسهل على الزوار والمشاركين التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات المقدمة داخل أروقة المعرضين».

ثقة كبيرة

وحول الآثار المتوقعة من معرض «آيدكس» على قطاع الصناعة الوطنية، قال معاليه: «انعقاد (آيدكس) و(نافدكس) ومؤتمر الدفاع الدولي 2023 في أبوظبي، يعكس ثقة كبيرة من المجتمع الدولي والشركاء العالميين وأيضاً المتعاملين والعارضين بتميز العاصمة أبوظبي ودورها المحوري بتنظيم مثل هذه الأحداث؛ لذلك نجد أنهما يمثلان فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية المختصة بالصناعات الدفاعية لتقديم أنفسها والتعريف بمنتجاتها، وبالمقابل التعرف على أحدث الابتكارات في القطاع وأحدث ما توصل إليه العالم على صعيد الصناعات الدفاعية والأمنية والعسكرية، مما يعني أن المجال متاح اليوم أمام شركاتنا وصناعاتنا لإقامة الشراكات وعقد الصفقات والاتفاقيات مع كبريات المؤسسات العسكرية العالمية، وتبادل الخبرات، وتشجيع المستثمرين من مختلف الدول على الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية، وبالتالي طرح كل الأوراق أمامها لتدخل سوق المنافسة بقوة، وحجز مكانة لنا في سوق التنافسية العالمية، وهذا ينطلق من التطور الأخير الحاصل في سوق الصناعات في الإمارات من ناحية التصنيع، والتصدير والتوريدات العسكرية وغيرها». وتابع معاليه: «يكشف (نافدكس) عن أحدث التقنيات البحرية، بما فيها من سفن بحرية وأنظمة حماية وحلول مبتكرة، وهذا بدوره يدعم فرص التعاون المثمر مع مختلف الدول والشركاء في المجالات العسكرية البحرية، ويعزز العلاقات بين شركات الأعمال والجهات الحكومية والعسكرية، كما يقدم صورة واضحة عن اتجاهات التصنيع والقدرات الدفاعية لدى مختلف الدول، ليرسم صورة واضحة عن احتياجات القوات البحرية لدى العديد من الدول وما توصلت إليه من مستويات متقدمة».



الدعم الكبير

وعن أبرز العوامل المساهمة في نجاح المعرضين، أكد أنها تتمثل في الدعم الكبير وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، حيث ينظمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، كما يحظى المعرض باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهذا الدعم لا شك يمثل الحافز لأعضاء اللجنة العليا المنظمة لمضاعفة الجهود كافة، حتى يخرج المعرض بالصورة التي تليق بمكانة الإمارات، وتعبر عن صورتها الحضارية. وقال معاليه: «الرعاية السامية لصاحب السمو رئيس الدولة، تعطي الدعم الكبير لنجاح التنظيم والاستضافة التي ستصل بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية في تنظيم مثل هذا الحدث، وبالتالي الترويج لقطاع الأمنية والدفاعية والتكنولوجية والعسكرية، وكذلك تبرز أهمية أبوظبي في هذا الشأن كونها تعتبر محطة حاضنة لواحدة من أبرز منصات اتخاذ القرار، وتعزيز الشراكات العالمية حول الصناعات الدفاعية والعسكرية والتقنية».

أهم المعارض

أوضح معاليه أن «آيدكس» و«نافدكس» يصنفان الآن، باعتبارهما من أهم المعارض الدفاعية في العالم التي تحظى باهتمام صناع القرار ووجهة الشركات الدفاعية والعسكرية في العالم، كما أنهما نجحا في اجتذاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والعديد من المسؤولين في الشأن الدفاعي؛ لذا من المهم اليوم النظر إليهما باعتبارهما من أهم أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تقام في الدولة، وبالتالي الرسالة التي نسعى لبثها عبرهما تأكيد صورة الإمارات وسياستها القائمة على إيجاد الاستقرار والسلام والتسامح والتعايش، أينما ذكر اسمها، وعبر مثل هذه الفعاليات تكون الفرصة سانحة أمامنا لاستعراض قدراتنا ومكانتنا، وتعزيز سمعتنا العالمية التي تعتبر مثالاً يحتذى به، كون دولتنا تشكل ملتقى عالمياً موثوقاً لمناقشة أهم القضايا، وأبرز التحديات في مختلف الحوارات حول شؤون الأمن والسلم والاستقرار العالمي، ومحطة رائدة في مشاركة المعارف والخبرات، لا سيما الصناعات الدفاعية والتنمية الاقتصادية والانفتاح الثقافي المتعدد، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري لشعبها وما يتمتع به من قيم الضيافة والانفتاح، كما نؤكد للعالم، من خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، أن دولة الإمارات تشكل بفضل أمنها واستقراها بيئة مثالية لمختلف أشكال الاستثمار، وخاصةً في قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

تطور صناعي

وعن مساهمة توظيف الصناعات العسكرية في خدمة الصناعة المدنية وتنويع الاقتصاد الوطني، أجاب معاليه: «المعرضان يبرزان مدى التطور الحاصل في الصناعات الإماراتية، ويدللان على ريادة الإمارات في مجال صناعة وتنظيم المعارض على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتزايد قدرتها على المنافسة بفاعلية في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أصبحت منتجات الشركات الوطنية تضاهي في جودتها وكفاءتها ما تقدمه كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري والتكنولوجي، لذلك للصناعات الدفاعية في دولة الإمارات دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطنية، ورفده بالفرص الاستثمارية والكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال توفير عوامل الأمن والاستقرار التي تشجع النمو الاقتصادي، وتستقطب مزيداً من الاستمارات الأجنبية، وتضمن استدامة المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة في المجالات كافة، كما تعتبر الصناعات الدفاعية الوطنية مساهماً رئيساً في دفع مسيرة التنمية نحو الأمام، من خلال قدراتها التنافسية العالية التي مكنتها من الدخول إلى أسواق عالمية».

تصدير

أضاف معاليه: «المتابع لتطور الصناعة وانتقالها وتطورها إلى أن وصلت إلى مرحلة التصدير، يلاحظ أن الصناعات الدفاعية الوطنية أثبتت قدرتها على توسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والمساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تختص بهذا الشأن، فضلاً عن توفير فرص عديدة للصناعات اللوجستية التي تلبي متطلبات الصناعات العسكرية».

وتابع معاليه: «يعتبر قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات مساهماً رئيساً في عملية توطين التكنولوجيا والمعرفة، ويبدو ذلك واضحاً في الاتفاقيات والشراكات التي توقعها الشركات والجهات المختصة بهذا الشأن للاستفادة من الخبرات العالمية، وتوظيف أحدث التوجهات التقنية والأنظمة والحلول الذكية، عبر مراكز بحثية وتخصصية ومبادرات وبرامج وأنشطة وطنية تهدف إلى تعزيز الكوادر والمواهب في دولة الإمارات من خلال تأهيلها وتزويدها بالأدوات والمعارف اللازمة».

نقل التكنولوجيا

وأكد معاليه، أن استراتيجية الإمارات للصناعات الدفاعية كانت لها رؤية بعيدة المدى ورسمت لها خططاً تستشرف من خلالها المستقبل؛ لذلك كانت حريصة على مواكبة تكنولوجيا الدفاع وكل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية عالمياً، وعملت على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في دولة الإمارات، وبناء قاعدة من الخبرات المواطنة التي تمتلك القدرة على توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير الصناعات العسكرية الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما نجحت دولة الإمارات إلى التحوّل إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة، ولزيادة حصة الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، واليوم باتت المنتجات الدفاعية للشركات الوطنية تحظى باهتمام كبير من مختلف دول العالم.