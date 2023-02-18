نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين لـ«الاتحاد»: «آيدكس ونافدكس» يروجان للمنتج الصناعي الإماراتي عالمياً

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة

العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، أن للصناعات الدفاعية دوراً مهماً في تطوير الصناعات الاستراتيجية الأخرى مثل الأنظمة الإلكترونية والرقمية، وصناعات الفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي. كما يمتلك قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة إمكانيات عالية لدفع عجلة النمو في الصناعات الأولية مثل قطاع المعادن والمواد الكيميائية وغيرها، مما يتيح المجال لإنتاج صناعات مبتكرة متخصصة لدعم الصناعات الدفاعية.

وقال، في حوار مع «الاتحاد»: «نسعى من خلال التعاون المشترك في وزارة الدفاع مع المتخصصين من مختلف القطاعات الصناعية العمل على تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وجعله مساهماً في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء منظومة متكاملة للصناعة الوطنية المبنية على التكنولوجيا والابتكار وحلول الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة هذا القطاع عالمياً وجعل المنتج الإماراتي منافساً في السوق العالمي».

وأكد أن ما يميز المعرضين هو الرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وكذلك متابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهذا يعطي زخماً كبيراً للحدثين باعتبارهما منصة عالمية تمثل أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة من نوعها، وهذا الدعم يمثل الحافز لنا في اللجنة العليا المنظمة لمعرضين لمضاعفة الجهود للخروج كما وعدنا القيادة والعالم بنسخة استثنائية تواكب سمعة الدولة عالميا وتمثل القوة الناعمة للإمارات دوليا، وبالتالي هي فرصة لنا لنعرف الشركاء وصناع القرار والشركات المختصة بمدى التطور الحاصل بصناعاتنا الدفاعية، ومواكبتها للتكنولوجيا الدفاعية، والوصول إلى مرحلة التصدير في منتجات تضاهي بكفاءتها شركات لها عقود في التصنيع.

وقال «حققت دولة الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، مكانة مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح وجهة للقادة وصناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم، واليوم كما قلنا يعد قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل للأعوام الخمسين المقبلة».

دعم

وأشار إلى أن دعم وزارة الدفاع لمعرضي «أيدكس ونافدكس» يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، فعلى على مدار الـ30 عاماً الماضية شهد المعرضان تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض حيث يحظى المعرضان بأهمية كبيرة باعتبارهما من أهم المعارض في المنطقة، وأصبحت العاصمة أبوظبي من أهم الوجهات الرئيسية على الخارطة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

تخصص جاذب

وبين أن المعرضين رسخ مكانتهما بصفتهما من أهم المعارض الدفاعية في العالم، التي تقدم كل جديد يطرأ على منظومة صناعة السلاح والدفاع، ونجحا في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والعديد من المسؤولين في الشأن الدفاعي، كما يعد (آيدكس) المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الدفاع البري والبحري والجوي، إذ أثبتت دولة الإمارات قدرة وريادة استثنائية في استضافة وإدارة وتنظيم المعارض الدفاعية الدولية والفعاليات الكبرى في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية وقد تجسدت هذه القدرة في النجاح اللافت الذي تحققه فيما يتعلق بإجراءات التنظيم التي تلبي أعلى معايير الكفاءة والاحترافية العالمية، ومستويات المشاركة المحلية والإقليمية والدولية، وحجم الصفقات والشراكات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض، فضلاً عن أحدث التطورات والتقنيات والحلول التي سيتم الكشف عنها.

وقال: «تأتي إجراءات التنظيم عالمية المستوى والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات، والتخطيط الاستراتيجي المدروس في مجال استضافة المعارض الدفاعية والعسكرية، والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة من أبرز المقومات التي من شأنها تعزيز الشراكات الدولية وفتح آفاق التعاون بين دولة الإمارات والعديد من دول العالم».

وحول ثقة المجتمع الدولي والشركاء والمتعاملين بقدرة دولة الإمارات على تنظيم المعارض المتخصصة، أجاب: «عندما نتحدث عن مشاركة 350 وفداً من مختلف دول العالم في الدورة الحالية، و1350 شركة مشاركة، وتوقعات بـ130 ألف زائر، فهذا يعني أن ثقة العالم بالإمارات حاضرة بلا شك، وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح من خلال النجاح اللافت والمتواصل في تنظيم هذا الحدث الذي يتصدر قائمة أهم المعارض الدفاعية في العالم على صعيد الكفاءة والاحترافية العالمية، ومستويات المشاركة المحلية والإقليمية والدولية، وحجم الصفقات والشراكات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة في المعرض، فضلاً عن أحدث التطورات والتقنيات والحلول التي سيتم الكشف عنها، ونحن اليوم نواصل البناء على النجاحات والإنجازات حيث نشهد مشاركة قياسية من القادة وصناع القرار والمختصين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم».

تعزيز قدرات الكوادر الوطنية

أشار إلى أن دولة الإمارات نجحت ببناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية تضاهي أعلى مستويات الكفاءة والجودة العالمية، بما يرفد الاقتصاد الوطني بمردود إيجابي كبير، ويعزز قدرات الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل في هذا المجال. وقد أثبتت العديد من الشركات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية تفوقاً ملحوظاً لفت الأنظار الدولية إليها لتصبح من أبرز موردي المنتجات العسكرية على المستوى الإقليمي (الدولي) بعد أن أثبتت كفاءتها في حلول ومنتجات التصنيع العسكري.

وعن مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب للمؤتمر، قال: «يصاحب معرضا آيدكس ونافدكس تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي 2023، وينظم المؤتمر من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن)، ويستقطب طيفاً واسعاً من قادة ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، ويشارك في مؤتمر الدفاع الدولي أكثر من 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت 25% مقارنة مع الدورة السابقة، وتتخلله 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية».

وقال: «يوفر المعرضان منصة رائدة تتيح للشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية عرض أحدث ما توصلت إليه في مجال التكنولوجيا العسكرية والمنتجات الدفاعية المتطورة للعالم والابتكارات الحديثة، بما من شأنه تسليط الضوء على المكانة المتقدمة التي توصلت إليها دولة الإمارات بهذا المجال، والمساهمة في تعزيز فرص التعاون والشراكات مع مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا الخارجية».

استقطاب المستثمرين

وأكد أن الصناعات العسكرية تدعم «رؤية أبوظبي 2030» الرامية إلى تعزيز الصناعات المحلية غير النفطية، وهذا ما نسعى إليه، فتنظيم مثل هذين المعرضين يعزز من استقطاب المستثمرين العالميين في مجالات الدفاع والأمن إلى الدولة، وأيضاً لا بد من التذكير أن الصناعات العسكرية ودعهما جزء رئيسي ضمن «مئوية الإمارات 2071»، والتي تعتبر قطاع الدفاع من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، وإقامة اقتصاد المعرفة، من خلال زيادة دور قطاعات تتميز فيها الدولة بمزايا تنافسية مثل صناعة مكونات الطائرات، والمدرعات والأسلحة وغيرها، ونشير هنا إلى أن دولة الإمارات حققت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة مكانة مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، لتصبح وجهة رائدة وموثوقة تجمع نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والشركاء من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة.

وأضاف: «إن الصناعات الدفاعية والعسكرية لها دور مهم وبارز في تطوير قدرات الدولة في أكثر من جانب، أولاً من ناحية توفر فرص الاستثمار المتنوعة، التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية ذات طابع نوعي يحفز العمل ويطور القطاع بصناعاته المختلفة، وثانياً عقد شراكات واتفاقيات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية والتي لها صيت ذائع في هذا المجال، وإذا نظرنا إلى ما سبق سنجد أن دعم الصناعات والاهتمام بها سيكون له منعكس إيجابي آخر، من ناحية تأسيس مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية ما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوطينها وتدريب العمالة الوطنية على هذه التكنولوجيا».

ركائز

وتابع: «يعتبر قطاع الصناعات الدفاعية من أهم ركائز الصناعة في دولة الإمارات وهو ومحرك رئيس لنمو القطاع الصناعي في الدولة، ومستثمر مهم في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وتسعى وزارة الدفاع لدعم مسيرة هذا القطاع الاستراتيجي من خلال توفير المُمكنات واللوائح والقوانين والمحفزات التي تساهم في تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الوطنية ودعم التحول التكنولوجي النوعي في دولة الإمارات».

وبين أن مستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات قطاع واعد، يركز على الريادة وتأهيل الكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية مع كبار المتخصصين والمُصنعين، إضافة لدعم الشركات الوطنية الناشئة في خلق منتجات قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مع التركيز على دعم منظومة البحث والتطوير التي تؤدي دوراً لا يستهان به في تطوير القطاع وتمكينه وتعزيز تنافسيته، ودعم البنية التحتية المتطورة التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.

وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات شركات وطنية رائدة في مجال الصناعات الدفاعية، استطاعت خلال الأعوام الماضية تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتطوير الصناعات الدفاعية ودفع انتقالها من بيع المنتجات التقليدية إلى منتجات مبتكرة تواكب الاحتياجات الفعلية لقطاع الصناعات الدفاعية وانتقالها للاعتماد على حلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحت الشركات الوطنية تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة في قطاع الصناعات الدفاعية، وحققت منتجاتها سمعة متميزة حتى باتت هذه المنتجات مطلوبة على المستوى العالمي، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز التنوع الاقتصادي للدولة».