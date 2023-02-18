1000 مشارك في «سباق الميل الأخير» المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الثانية من «سباق الميل الأخير» المجتمعي الذي يقام بالتعاون بين حملة مدى ومجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة أكثر من 1000 شخص، وذلك ضمن مبادرة خيرية تهدف إلى نشر الوعي، وجمع التبرعات، في سبيل القضاء على اثنين من أهم الأمراض المدارية المهملة.

وساهم الحدث الرياضي في تحفيز أفراد المجتمع المحلي على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية، كما أتاح لهم الفرصة أيضاً في تقديم يد العون للمبادرة الخيرية التي تهدف إلى توفير الدعم في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم. وستخصص جميع عائدات السباق لصالح حملة مدى بهدف القضاء على مرضي العمى النهري، وداء الفيلاريات اللمفي.

الجدير بالذكر، أن حملة «مدى»، هي مبادرة للقضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة، وهما العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي. وكغيرهما من الأمراض المدارية المهملة، يؤثر كل من العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي بشكل غير متناسب على أكثر الناس ضعفاً في العالم، ما يترك عائلاتهم أسرى حلقة الفقر.

وتذهب عائدات الحملة إلى صندوق بلوغ الميل الأخير الذي يعد صندوقاً متعدد المانحين أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من مؤسسة جيتس، ويعمل الصندوق على القضاء على مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي، ومنذ انطلاقه قام بتمويل علاج أكثر من 118 مليون شخص في سبع دول من حول العالم، وتدريب أكثر من 700000 عامل في القطاع الصحي.