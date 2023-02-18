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عروض لفيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

عروض لفيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»
19 فبراير 2023 03:07

دبي (الاتحاد)

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شهد طلبة من مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، ومجمع زايد المدرسي، ومدرسة المواكب، ومدرسة المهارات الحديثة، ومدرسة القيم، ومدرسة الأرقم، فيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، والذي يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، وغداً الاثنين وحتى الجمعة 24 فبراير، في قاعة حمدان بن محمد بالقيادة العامة لشرطة دبي.
وتدور أحدث قصة الفيلم القصير حول كيفية تعامل الفرق التكتيكية التخصصية في شرطة دبي مع جريمة احتجاز رهينة، وإنقاذها في الوقت والزمن المثالي، وذلك عبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطية، وطائرة بلاك هوك، والطائرات من دون طيار، ودوريات التدخل السريع، إلى جانب فرق العمل التخصصية في المتابعة والمطاردة والمداهمة بالتنسيق مع إدارة مركز القيادة والسيطرة، وبمشاركة أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي، وصُورت مشاهد الفيلم باستخدام أحدث تقنيات التصوير التي أظهرت مهارات الفرق التكتيكية التخصصية في تنفيذ عمليات المتابعة والمداهمة الميدانية، واحتاج الإعداد والتحضير للفيلم مدة شهرين، وشارك في أداء عروضه 150 شخصاً من الفرق التكتيكية التخصصية وأفراد طاقم التصوير.
ونال الفيلم إعجاب الطلبة، والذي اشتمل على أسلوب «الأكشن»، الحركة السريعة في أداء المداهمات وتتبع سيارة خاطفي الرهينة.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
شرطة دبي
دبي
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