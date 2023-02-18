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ندوة تناقش مستجدات الصناعات الكيميائية

ندوة تناقش مستجدات الصناعات الكيميائية
19 فبراير 2023 03:07

رأس الخيمة (الاتحاد) 

نظمت الجمعية الكيميائية الإماراتية، بالتعاون مع الجمعية العراقية للكيمياء الحيوية والسريرية، الندوة الكيميائية «المستجدات في الصناعات الكيميائية»، مواكبةً لفعاليات شهر الإمارات للابتكار فبراير من كل عام «الإمارات تبتكر»، بقاعة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في إطار التعاون بين الجمعيتين وتبادل الخبرات بين الكيميائيين العرب، بإشراف موزة سيف مطر الشامسي رئيس اتحاد الكيميائيين العرب رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية، والدكتورة خالدة صالح مرزه رئيس الجمعية العراقية للكيمياء الحيوية والسريرية.
وقالت موزة سيف مطر الشامسي، رئيس اتحاد الكيميائيين العرب رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية، إن كل تغير أكاديمي أو طبيعي أو صناعي يعود لعلم الكيمياء من المادة وتركيبها وتفاعلاتها والطاقة وتحولاتها، وإنه لا يمكن تفسيرها إلا من خلال علم الكيمياء، ونحن هنا ركزنا على أوجه تطبيقات الكيمياء في مجال الصناعة وقد أكدت هذه الأهمية أوراق عمل الندوة.
وشارك عدد من علماء وخبراء الكيمياء العرب في تقديم 11 ورقة عمل ناقشت تطبيق النانوتكنولوجي في الصناعة، وصناعة الديزل الطبيعي من النباتات الزيوت المستخدمة والمكررة وبراءات الاختراع لصناعة كريمات التجميل.
وحضر الورشة البروفيسور عبدالرحمن الورثان عضو مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية، وعلاء الدين عطية رئيس جمعية زمالة الكيميائيين المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد زايد عضو مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية.

الجمعية الكيميائية الإماراتية
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